Enrico e Alessio: down, lavoratori, sportivi 

In questi anni ha fatto anche altre es perienze «Dal 2015 al 2017 ho fatto il bidello nella mia scuola, il Liceo Artistico Brotzu a Quartu: per me era una seconda casa, preparavo le circolari, le fotocopie, suonavo la campanella. Poi, tramite stage lavorativi con l’Anffas, ho lavorato in una casa di riposo a Selargius, in una mensa per bisognosi a Quartu, in un autolavaggio in viale Colombo».

Enrico, 28 anni, cagliaritano con residenza a Quartu, lavora al bar dell’Ex Tipografia nel Largo Carlo Felice ogni mattina dal lunedì al venerdì: prende il pullman da solo sia per andare che per tornare a casa e ogni giornata lavorativa è per lui un’occasione di crescita professionale e umana. «Presto servizio ai tavoli, ho imparato a fare il caffè, il cappuccino, la cioccolata», racconta orgoglioso. «Mi piace questo lavoro perché non mi fermo un attimo, sono a contatto con tante persone di ogni età e non ci si annoia mai. Con i colleghi il rapporto è ottimo, relazionarmi con loro mi permettere di migliorarmi e mi stimola e diventare sempre più bravo: impariamo gli uni dagli altri».

Lo dimostrano le storie di Enrico Nano e Alessio Putzu, membri del Centro Down cagliaritano che nella sede di via Monte Sabotino supporta cento famiglie. Due ragazzi che affrontano la vita con entusiasmo e desiderio di mettersi alla prova, nel lavoro, nello sport e in ogni nuova sfida che si prospetta loro davanti.

Tante sono le passioni di Enrico, dallo sport alla musica sino ai viaggi. «Faccio nuoto, bowling e bocce: il nuoto è lo sport che preferisco, soprattutto lo stile libero e la rana. Inoltre, per oltre dieci anni ho frequentato la Scuola Civica di Cagliari e so suonare la batteria. I miei cantanti preferiti sono Jovanotti, Guccini ed Elisa. Adoro anche viaggiare,e soprattutto amo i luoghi di montagna dove nevica: faccio la corsa con le ciaspole, sono stato in posti magnifici come Bormio e Sappada».

L’esperienza di Alessio

Alessio, 34 anni cagliaritano residente a Selargius, lavora alla Locanda Buoni e Cattivi in via Vittorio Veneto come cameriere: prende autonomamente il 31 da Selargius e poi l’1, pronto per un lavoro che lo diverte e che ama. «Lavoro dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 16.30», spiega. «Sono l’anima del gruppo e con i miei colleghi ho un bel rapporto di amicizia. Non mancano gli attimi di stress ma riesco molto bene a placare gli animi: quando si lavora la serenità è fondamentale».

Alessio ha un impegno attivo anche nel volontariato sin da quando era adolescente. «Ho prestato servizio ai senza tetto, ho lavorato alla mensa della Caritas. Ho preso parte al progetto contro il gioco d’azzardo “Slot Mob” e per due volte ho incontrato Papa Francesco in occasione della Giornata Mondiale della Gioventù: la commozione è stata immensa, una gioia indescrivibile». Tra le sue passioni la cucina, il canto, la musica dei Queen e soprattutto l’atletica leggera. «Faccio parte della Saspo, mi alleno allo stadio Santoru in viale Diaz il martedì e il giovedì e la prossima settimana, dal 15 al 17, parteciperò ai campionati italiani Fisdir (Federazione italiana sport paralimpici degli intellettivo relazionali) a Padova negli 80, sui 150 e nella 4x100». La staffetta, la gara che ha incoronato campione olimpico Lorenzo Patta. «Spero di poterlo conoscere, sarebbe un sogno che si realizza».

