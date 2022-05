«Energie rinnovabili, no allo scippo» 

«In futuro il fabbisogno di energia sarà interamente soddisfatto con le fonti rinnovabili, questo obiettivo va condiviso e sostenuto anche in funzione dello sviluppo sociale ed economico della collettività», ha affermato Tore Cherchi presidente della Fondazione. «L’opposizione alla localizzazione di impianti di energie rinnovabili nasce perché le comunità locali si sentono espropriate di beni comuni senza significativi ritorni sociali». Per Cherchi, infatti, è importante che le istituzioni pubbliche «agiscano perché lo sviluppo delle rinnovabili, che richiederà un grande impegno di territorio, sia indirizzato verso il benessere sociale».

Terra, sole e vento: beni comuni per la collettività o merci privatizzabili? È la domanda con cui, ieri, è stato aperto l’incontro organizzato sul tema delle energie rinnovabili e della transizione energetica dalla Fondazione Berlinguer.

Il tema

È possibile dunque organizzare modelli di produzione e di consumo dell’energia, elettrica e termica con positive ricadute sociali? «Sì e tra questi modelli rientrano le comunità energetiche», ha aggiunto. «Gli enti locali possono muoversi per soddisfare interamente con fonti rinnovabili il fabbisogno energetico pubblico».

Scelta obbligata

Per Maria Del Zompo, moderatrice dell’incontro ed esponente del comitato scientifico della Fondazione Berlinguer è una questione di etica: “Fino a che punto è etico parlare di sviluppo quando stiamo condannando una terra a non avere un futuro?”, ha chiesto.

L’obiettivo della Fondazione è far interagire e dialogare il mondo della scienza con i cittadini e le istituzioni. «Andare verso le energie rinnovabili è ineludibile e non possiamo più perdere tempo», ha sottolineato la professoressa. «Il sole, la terra è il vento sono beni comuni e come tali vanno considerati. Una multinazionale è giusto abbia delle ricadute economiche, ma ci deve essere una percentuale importante dei profitti che devono andare al territorio, così come l’energia che non può andare sul libero mercato».

Serve dunque, a detta degli esperti, una nuova capacità di programmazione da parte delle istituzioni «affinché l’intervento delle imprese private determini anche sicuri benefici sociali», ha concluso Cherchi.

