«Energia, servono misure urgenti»  

«Soluzioni immediate per arrestare i gravi danni che il caro energia sta causando alla Portovesme srl e a tutto il comparto industriale regionale». È il grido d’allarme lanciato ieri dalla organizzazioni sindacali ai parlamentari che hanno risposto all’invito di Cgil, Cisl e Uil per l’incontro che si è svolto ieri mattina alla Portovesme srl. Ad Andrea Frailis, Gianni Marilotti e Romina Mura (collegata in video) i sindacati hanno trasmesso tutta la preoccupazione per una situazione che non trova soluzioni definitive. La Portovesme srl, unica fabbrica in marcia nel Sulcis, 1500 buste paga tra diretti e appalti, da dicembre ha ridotto la produzione nella linea zinco, quella maggiormente energivora, per arginare gli aumenti esorbitanti delle tariffe energetiche. Quattrocento dipendenti diretti più gli addetti degli appalti s ono finiti in cassa integrazione.

Il futuro

La prospettiva è molto incerta, il prezzo dell’energia si mantiene su livelli alti e secondo i sindacati c’è un “caso Sardegna”. « La situazione già difficile a livello nazionale è ancora più penalizzante in Sardegna - ha detto il segretario della Cisl del Sulcis Iglesiente, Salvatore Vincis - anche per i differenti costi energetici applicati alle aziende operanti nel nostro territorio, per l’assenza nella nostra regione del Gnl per la bolla energetica iniziata ormai da nove mesi con speculazioni che sembrano fuori controllo» . Una bolla energetica che ha fatto sentire i suoi effetti anche a Portovesme, con produzione ridotta e alcune centinaia di operai coinvolti nella cassa integrazione. «Servono con urgenza soluzioni definitive, i provvedime nti attuati finora - ha detto Franco Bardi, segretario della Cgil - come il decreto Sostegni e il decreto Energia prevedono come agevolazioni un credito d’imposta ma non sono sufficienti così come pare non essere sufficiente l’Energy Release, che pure deve essere ancora quantificato» .

Le difficoltà

Il gap sopportato dalle aziende sarde in tema di strumenti per calmierare i prezzi dell’energia si misura in milioni di euro: le aziende della Penisola possono contare sull’interconnessione virtuale e sull’import, così come su agevolazioni per gli approvvigionamenti da Gnl. Tutte strade precluse alle aziende sarde. «È indispensabile avere soluzioni per calmierare i prezzi - ha detto Andrea Lai, segretario dell a Uil - con strumenti efficaci per le aziende» . I parlamentari hanno ascoltato le preoccupazioni dei sindacati e le ipotesi di soluzioni per superare il problema del caro energia, garantendo il loro impegno nel promuovere uno strumento efficace che possa mettere in sicurezza la produzione e i posti di lavoro.