«Energia, rischio di speculazioni» 

Attenti ai pirati dell'energia. L’allarme arriva da associazioni, sindacati, comitati civici, amministratori e cittadini interessati a difendere il territorio della Sardegna. Il rischio è che ci siano «incursioni dei grandi poteri» a fronte della «totale assenza di scelte strategiche in tema energetico che sta determinando un’incontrollata proliferazione di impianti per la produzione di energia elettrica (ben 114 sono in attesa di Via), oltre alla riesumazione della dorsale per il gas e ai progetti dei rigassificatori di Portoscuso, Portotorres e Giorgino».

La lettera

A Regione e Governo le associazioni, guidate dalla delegazione regionale di Italia Nostra, chiedono «una moratoria con effetto immediato di tutti procedimenti di Valutazione di impatto ambientale attualmente in corso per impianti di grande taglia fotovoltaici ed eolici previsti in aree agricole non vincolate all'autoconsumo e sospendere la realizzazione delle infrastrutture per il gas previste dall’articolo 31 del Decreto Semplificazioni». Ciò «al fine di salvaguardare il territorio con le sue matrici ambientali e le biodiversità da interventi sconsiderati che potrebbero comprometterlo definitivamente e per consentire una corretta e realistica pianificazione energetica regionale che tenga conto dei bisogni, reali e non indotti, di consumo energetico da parte degli abitanti dell’Isola».

«Riaprire il dibattito»

«Serve un dibattito pubblico sull’energia», è la richiesta del presidente regionale delle Acli, Franco Marras che contro «le incursioni dei grandi poteri» chiede di attivare l’articolo 4 dello Statuto che dà alla Sardegna «voce possente e non secondaria» in materia. «Forse nel 2050 sarà possibile essere del tutto green quando le tecnologie lo permetteranno davvero ma nel frattempo non si può scegliere di rinunciare a una generazione intera di sardi che fanno i poveri o vanno via perché rimettiamo in discussione scelte del piano energetico regionale che prevedevano che i sardi possano finalmente avere il metano a un prezzo come quello di tutti gli italiani. Ma c’è di più», aggiunge Marras, «quella rete del metano è previsto che diventi parte integrante della rete europea, una struttura adeguata ad ospitare la conversione verso l’idrogeno, più convincente come energia green». Ecco, «la nostra preghiera è che la Regione apra un dibattito come quello regolato dalle leggi sulle grandi scelte: ne va del nostro futuro».

