Energia lenta, è stato di agitazione 

Per i sindacati sarebbe inaccettabile «scompaginare scelte già definite, magari a causa di annunci di singoli player con una visione e interessi parziali». Il riferimento è alle dichiarazioni fatte nei mesi scorsi dai vertici Enel, che hanno escluso la conversione a gas per la centrale di Portovesme, sottolineando che per la Sardegna è necessario passare alle rinnovabili. Un’ipotesi che i sindacati giudicano come un salto nel buio per lavoro e produzioni.

Da luglio si attende il Dpcm Sardegna che dovrebbe essere emanato dal ministero della Transizione ecologica. «Il Governo nazionale – dicono Piddiu, Carta e Ticca – è in grave ritardo con l’emanazione del Dpcm Sardegna, sul quale a oggi non c’è chiarezza e, anzi, sarebbe persino oggetto di modifica».

Troppe incertezze sulla metanizzazione, la transizione energetica e le ricadute sui posti di lavoro: Cgil, Cisl e Uil regionali hanno proclamato ieri lo stato di agitazione di tutto il settore Industria, anticamera di un prossimo sciopero regionale che coinvolgerà gli elettrici, i chimici, i metalmeccanici, gli edili, i trasporti e i servizi. «I ritardi ormai accumulati sul piano di metanizzazione e le incertezze sulle prospettive delle centrali termoelettriche – hanno detto i segretari Samuele Piddiu (Cgil), Gavino Carta (Cisl) e Francesca Ticca (Uil) – sono motivo di gravissima preoccupazione per il futuro occupazionale di tutti i lavoratori diretti e dell’indotto, così come per le prospettive dell’intero sistema produttivo isolano».

Lavoratori in assemblea

La scorsa settimana i segretari regionali hanno fatto delle assemblee nei luoghi nevralgici della decarbonizzazione: a Portovesme, davanti alla centrale Enel, a Fiumesanto, davanti alla centrale termoelettrica. Il 2025 è dietro l’angolo, a rischio ci sono centinaia di posti di lavoro, la tensione è sempre più alta e le soluzioni tardano ad arrivare.

Gli interrogativi

Il destino della transizione energetica in Sardegna continua a essere misterioso: quando e con quali strumenti avverrà la transizione nell’Isola? «Alla Regione – dicono i segretari regionali di Cgil, Cisl e Uil – chiediamo di fare le dovute pressioni affinché quel Dpcm sia approvato al più presto e con i contenuti già definiti. La Regione deve avere un ruolo più attivo nella vertenza, è indispensabile fare scelte condivise e dentro una cornice complessiva, proprio per non subire scelte fatte altrove che di certo non tengono conto degli interessi della nostra comunità».

A proposito di energia e transizione per la Sardegna le organizzazioni sindacali hanno già individuato le priorità: un piano di metanizzazione da nord a sud, passando da Macchiareddu, con le Fsru a Portovesme e Porto Torres e la trasformazione degli impianti termoelettrici oggi a carbone in impianti a gas, investendo allo stesso tempo sulle rinnovabili, sviluppo e ricerca, in particolare sull’idrogeno.

In una nota la Ticca aggiunge: «Siamo aperti alle fonti rinnovabili ma il futuro energetico deve essere negoziato tra istituzioni, politica e società civile».

