Energia intelligente per il Comune 

Dai tetti fotovoltaici delle scuole e del Polo culturale alla gestione di una “rete intelligente” di produzione e consumo di energia elettrica per tutti gli edifici del Comune di Sanluri. Ad annunciarlo è il sindaco Alberto Urpi: «Stanno per essere appaltati i lavori che, nell’ambito del più ampio piano smart grid di sviluppo della rete elettrica della città, consentirà di avere un’infrastruttura più innovativa, efficiente, sicura, ma soprattutto porterà nelle casse pubbliche un notevole risparmio e una procedura più snella».

La novità

Il costo complessivo dell’intervento ammonta a settecentomila euro, cinquecento mila arrivano dalla Regione e il resto dal bilancio comunale. «Sul progetto – dice Urpi – ci stiamo lavorando da quattro anni. Due bandi di gara deserti per l’affidamento dei lavori. A scoraggiare i costi per realizzare le attrezzature necessarie per l’accumulo obbligatorio del surplus dell’energia prodotta. Grazie a una recente norma “scambio altrove” abbiamo la possibilità di trasferire il surplus prodotto da fonti rinnovabili in tre caseggiati, in tutti gli altri edifici comunali. Come dire, produciamo e consumiamo energia elettrica in casa nostra e non più necessariamente sotto lo stesso tetto». Chiesta e ottenuta dalla Regione la modifica al progetto iniziale, l’amministrazione ha avviato l’iter esecutivo. «A questo punto – aggiunge il primo cittadino – non ha più senso affidare la gestione all’esterno. L’energia in più delle scuole e del Polo culturale verrà utilizzata dalle altre strutture del Parco degli Scolopi, fra questi il teatro, il Municipio, tutte le scuole e altri ancora».

Il piano

L’idea del progetto smart grid è figlia della necessità di lavori urgenti sui tetti del Polo culturale, del nido e della materna, tutti con le coperture danneggiate. «Più volte – dice Urpi – siamo intervenuti per evitare le infiltrazioni d’acqua piovana, in attesa di un finanziamento per una soluzione definitiva. È arrivata con il contributo regionale sui progetti innovativi legati al territorio». Per la città un vantaggio doppio: la sistemazione dei tetti, gli impianti fotovoltaici e un’infrastruttura in grado di fornire energia elettrica sufficiente a colmare il fabbisogno energetico del Comune. Un sistema che consentirà di raggiungere caseggiati che distano diversi chilometri allo scopo di ottenere una riduzione dei costi e dei consumi.