Energia, il futuro incerto dell’Isola 

Non a caso dal dibattito oristanese è emersa una generale disapprovazione per il ritardo del decreto al vaglio di Palazzo Chigi e in attesa del visto dei ministeri, nonché l'urgenza di richiamare all'attenzione di tutti il grave e continuo rinvio della metanizzazione, la sola soluzione concreta e percorribile - come sancito dal governo nazionale e dall'Unione europea - per spegnere le centrali a carbone e affrontare la transizione. «È inaccettabile - hanno affermato i segretari Cgil - che vengano traditi gli impegni presi per la Sardegna, unica regione senza la fonte riconosciuta dalle strategie nazionali ed europee come insostituibile nella transizione, ovvero il metano». Il sindacato ha inoltre sottolineato che «è preoccupante che la Regione assista immobile (o complice) all'inganno perpetrato ai danni di migliaia di lavoratori, famiglie e imprese che attendono di sapere quale prospettiva li attende».

Il tema in questi mesi si è trasformato purtroppo in scottante attualità. L’indipendenza nell’approvvigionamento energetico dell’Isola, ormai da anni capace di produrre (anche grazie al sole e al vento) molta più energia di quella consumata, potrebbe diventare nei prossimi anni un elemento indispensabile per scongiurare il collasso del tessuto produttivo, già appesantito da trasporti e infrastrutture deficitari. Sembra però mancare una strategia che conduca l’Isola fuori dalla crisi energetica.

È calato un inquietante silenzio sul futuro energetico della Sardegna. A denunciarlo è la Cgil, reduce ieri a Oristano da un vertice delle sue strutture territoriali confederali e di categoria. «Nessuno dice chi e come produrrà l'energia che serve alla Sardegna dopo il 2025, non lo dice la Regione, non lo dice il Governo nazionale, non lo dicono le grandi aziende anche quando, in assenza di programmazione politica, propongono una loro visione d'impresa».

Preoccupazioni

Conto alla rovescia

Per il sindacato la situazione è grave perché il futuro è adesso e alla scadenza fissata nel 2025 manca pochissimo per risolvere una questione tutt’altro che semplice. La Cgil fa scattare quindi un pressing nei confronti del governo nazionale affinché approvi subito, senza perdere altro tempo, l'ultima versione del decreto che porterà nei poli energetici di Porto Torres e Sulcis Iglesiente due rigassificatori galleggianti (Fsru). «Crediamo sia utile chiarire - aggiunge la Cgil - che le ipotetiche soluzioni alternative di lunga prospettiva avanzate a vario titolo, anche sulla base di suggestioni dei player dell'energia che legittimamente fanno business, sono, al momento, fumo negli occhi, e non fanno altro che distrarre l'opinione pubblica dal tema centrale (come affrontare la transizione nei tempi e nelle forme stabilite) e dalla colpevole e gravissima scelta politica di sottrarre alla Sardegna l'opportunità di disporre del metano».

