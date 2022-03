Energia, i nodi  della transizione 

Si ragiona anche sull’opportunità di investire i fondi del Pnrr sulla transizione energetica: «C’è grande confusione in questo momento», riprende Lanza. «Nel Pnrr ho grande fiducia, ma credo che ci siamo anche un po’ persi. L’Italia avrebbe dovuto scegliere di investire meno e in maniera più incisiva come sull’alta velocità adriatica e internet universale e gratuito per tutti. La presenza o meno di Alcoa e Euroallumina cambia lo scenario; e bisogna ragionare bene sulle rinnovabili, più sul fotovoltaico che sull’eolico».

Al centro dell’analisi anche il decreto energia, firmato dal ministro Giorgetti, che potrebbe segnare il prossimo futuro dell’economia sarda. «Il gas è lì pronto, ma ci sono una serie di questioni che vanno affrontate», commenta Alessandro Lanza, direttore esecutivo della Fondazione Eni Enrico Mattei: «Per esempio, come portiamo il gas in giro? Al netto dell’esistenza di Alcoa e della questione trasporti, la Sardegna può andare avanti senza gas?»

«Il discorso è complesso», ammette Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia: «Investire solo sulle fonti rinnovabili non è sicuramente sufficiente e poi c’è il gas, una questione sempre sofferta per la Sardegna. Per me si dovrebbe aumentare la produzione di carbone nel Sulcis, così come si dovrebbero esplorare i giacimenti di gas nelle profonde acque al largo della Sardegna, ma sono dei ragionamenti utopistici».

Transizione energetica e Pnrr: quali le opportunità per l’Isola? Quali le strategie da adottare attraverso il decreto energia? Sono le domande su cui si è concentrato il webinar organizzato ieri dalla Fondazione Antonio Segni, in collaborazione con l’Università di Sassari, con l’obiettivo di riportare al centro del discorso la programmazione energetica.

Gli investimenti

Si ragiona anche sull’opportunità di investire i fondi del Pnrr sulla transizione energetica: «C’è grande confusione in questo momento», riprende Lanza. «Nel Pnrr ho grande fiducia, ma credo che ci siamo anche un po’ persi. L’Italia avrebbe dovuto scegliere di investire meno e in maniera più incisiva come sull’alta velocità adriatica e internet universale e gratuito per tutti. La presenza o meno di Alcoa e Euroallumina cambia lo scenario; e bisogna ragionare bene sulle rinnovabili, più sul fotovoltaico che sull’eolico».

Petrolio e gas

Per Tabarelli, comunque, si deve far tesoro del passato. «C’è questa voglia di abbandonare i fossili, bisogna fare delle indagini e capire se si possono anche in Sardegna realizzare dei laghi, perché le rinnovabili senza gli accumuli d’acqua vanno poco lontano. Bisogna affidarsi alle competenze e stare attenti alle facili suggestioni. Sono sicuro, però, che avremo bisogno ancora per molto tempo di petrolio e di gas».

