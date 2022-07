Energia e appalti: i rincari minacciano i conti del Comune 

Il caro energia e l’aumento dei costi negli appalti in corso mettono a dura prova il bilancio del Comune. Uno scenario che nella manovra finanziaria quartese - riferita al 2022 - si traduce in 1 milione e 800mila euro che l’amministrazione - tra fondi già accantonati per eventuali emergenze e altre risorse dell’avanzo disponibile - è costretta a mettere da parte per far fronte alle spese extra degli ultimi mesi. «Costi che a dicembre dello scorso anno non potevamo prevedere», spiega il vicesindaco e assessore al Bilancio Tore Sanna dopo il via libera in Giunta dell’assestamento di bilancio che garantisce l’equilibrio nelle casse comunali. «Nonostante tutte queste batoste finanziarie dell’ultimo momento il bilancio è solido», assicura, «non abbiamo dovuto tagliare altre spese o servizi del Comune».

Le voci

Il primo scossone è arrivato con il caro energia, come viene evidenziato nella relazione dell’assestamento di bilancio pronta ad approdare in Consiglio dopo il sì dell’esecutivo: «La manovra di salvaguardia quest’anno risulta particolarmente complessa per effetto dello spropositato aumento dei costi legati alle forniture energetiche». La conseguenza è un aumento del 72 per cento nella gestione dell’illuminazione pubblica, esattamente oltre 400mila euro in più da pagare. «E poteva andare decisamente peggio», precisa Sanna, «nei mesi scorsi abbiamo dato il via a un piano di efficientamento energetico da poco meno di 5 milioni di euro, che con la sostituzione degli attuali lampioni con luci a led ci consente di risparmiare circa 300mila euro all’anno. Se agli aumenti dell’energia avessimo dovuto sommare i consumi con le vecchie lampade», sottolinea, «il costo da affrontare sarebbe stato decisamente più pesante».

Le opere

A peggiorare la situazione ci ha pensato l’aumento delle materie prime, dei materiali da costruzione e dei prodotti energetici, che a cascata ha innescato un incremento dei prezzi negli appalti pubblici. Un venti per cento in più che per Quartu significa 1 milione e 400mila euro circa da accantonare. E di conseguenza una corsa del settore Finanziario per trovare soluzioni e riuscire a far quadrare i conti in bilancio. «Parte della somma viene coperta con le risorse che avevamo messo da parte per eventuali emergenze», spiega il vicesindaco, «questo conferma che la decisione di non spendere tutto l’avanzo disponibile e accantonare un fondo per possibili rischi da affrontare era giusta, nonostante alcune critiche ricevute». Il resto dell’aumento viene finanziato con parte delle risorse destinate agli espropri delle aree verdi a ridosso del parco di Molentargius, lì dove il Comune vuole realizzare i nuovi accessi quartesi all’oasi naturale.