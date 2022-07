Emozioni a Fiumicino aspettando il volo 

È stato sicuramente un weekend unico e da incorniciare, quello appena trascorso, per il “Coro Ghentiana” di Ruinas. Intenso e ricco di emozioni per i 16 componenti del gruppo e per le persone che hanno avuto la fortuna di incrociarli. Su di loro si sono accese le luci della ribalta negli ultimi giorni, quando l’associazione canora è stata impegnata in una trasferta nella Penisola. Il coro si è esibito sabato in Vaticano, accompagnando la Santa Messa, mentre l’indomani spostamento ad Assisi, con l’esibizione in quella che è la terra di San Francesco. E infine le grandi emozioni regalate quando il viaggio volgeva al termine, con il gruppo che si è reso protagonista di una performance fuori programma all’aeroporto di Fiumicino.

La trasferta

Il “Coro Ghentiana”, presente sin dal 2007, aveva programmato da tempo la trasferta nella Penisola, tra Lazio e Umbria. «Con i nostri canti – commentano dal Coro – abbiamo animato le messe del sabato in Vaticano e quella di domenica nella Basilica Superiore di San Francesco ad Assisi». Occasione anche per i tanti emigrati ruinesi per andare a trovare e ascoltare i loro compaesani. «Per noi – confermano dal coro – è il quindicesimo anno di attività e con orgoglio portiamo il nome di Ruinas in giro per la Sardegna e oltremare. Lo facciamo a livello amatoriale e fare certe esibizioni è qualcosa di unico».

Fuori programma

Terminato il doppio impegno, la comitiva ruinese attendeva all’aeroporto di Fiumicino il rientro in Sardegna. Volo inizialmente fissato per le 22.40, senza contare l’imprevisto; lo sciopero, il ritardo di più di un’ora e la noia da scacciare. «È stato un caso – commentano all’unisono i membri del coro – e alla fine dopo aver visto il pianoforte abbiamo improvvisato. In genere non cantiamo con l’ausilio del piano, ma l’altra sera abbiamo fatto un’eccezione». Così, con una magia unica, è iniziato lo spettacolo fuori programma. L’esordio sulle note di “No potho reposare”, poi “Nanneddu Meu” e tutti gli altri classici della musica sarda che ha calamitato l’attenzione dei tanti presenti, sardi e non solo. «Il maestro Gianni Puddu – affermano dal Coro – che ci guida sin dagli esordi, si è messo al pianoforte quasi per gioco. Eravamo là dalle 20 e dopo aver mangiato qualcosa abbiamo cantato per ingannare il tempo. Pian piano si sono avvicinate sempre più persone e alla fine erano tantissimi intorno a noi». Uno spettacolo unico, applaudito e soprattutto carico di emozioni.