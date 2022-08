«Emozionato dal gesto di Papa Francesco» 

La gioia è grande e viene concentrata in poche parole: «Sono molto emozionato per questo gesto del Papa. Lo ringrazio di cuore e riconfermo la mia piena comunione con Lui». Per il cardinale Angelo Becciu, il giorno dopo la diffusione delle notizia di un suo futuro ritorno in San Pietro nelle sue piene funzioni, è un momento di grande felicità, espresso in una breve dichiarazione rilasciata ieri all’Ansa.

Tradizione e novità

Mancare alle celebrazioni per Santa Sabina, a Pattada, è come venire accusati di tradimento. Da immaginarsi lo stupore quando questa diserzione finisce in capo al figlio prediletto dei pattadesi, Angelo Becciu che, anche da cardinale, mai mancava ai festeggiamenti della patrona. Quest’anno, però, mai tradimento sarà più compreso e condonato. Perché, domenica prossima, doppia sarà la festa a Pattada e in tutta la Chiesa ozierese, con le campane sciolte a distesa, oltre che per onorare la santa protettrice del paese, a salutare il ritorno in San Pietro, fra i cardinali riuniti per il Concistoro, di “don Angelino”.

Sollievo e liberazione

Da “Casa Betania”, a Bultei, dove è riunito per gli esercizi spirituali con il clero della diocesi ozierese, il vescovo Corrado Melis così commenta la notizia della telefonata con la quale Papa Francesco reintegrava monsignor Becciu nel Collegio cardinalizio. «Non solo il clero, sacerdoti e religiosi, ma anche la gente comune, i fedeli delle nostre comunità – afferma monsignor Melis – hanno accolto questo invito “particolare” da parte del Sommo Pontefice con un senso di grande sollievo per il Cardinale e i familiari. Un’attenzione del Papa che tutti ci riempie di gioia, dopo il mare di fango e cattiveria scatenato da tanti contro monsignor Becciu, abbandonato a una desolante solitudine. Restiamo in attesa – conclude il vescovo Corrado – e sospiriamo che anche il Tribunale vaticano abbia una parola di liberazione sull’operato corretto e leale del nostro Cardinale».