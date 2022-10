«Emodinamica sarà potenziata»  

«L'Emodinamica non chiude, anzi sarà potenziata». La replica è arrivata con tempestività, non ammette fraintendimenti e rasserena. Dopo un fine settimana da dimenticare, per un servizio che all’improvviso è venuto a mancare all’ospedale San Francesco di Nuoro, il direttore generale della Asl Paolo Cannas si rivolge direttamente al presidente dell’associazione “Gli amici del cuore d’Ogliastra”. E cerca di tranquillizzare i pazienti cardiopatici del centro Sardegna. Tuttavia, il consigliere regionale di LeU, Daniele Cocco, puntualizza: «Sino a quando l’azienda sanitaria non sarà in grado di poter redigere il proprio atto aziendale, queste situazioni si ripeteranno. La Regione deve mettere il direttore generale nelle condizioni di autogestirsi, sia per il personale sia per l’autonomia finanziaria».

Rassicurazioni

Il direttore generale della Asl 3, Paolo Cannas, cerca di stemperare gli animi. E mentre definisce lo stop al servizio di Emodinamica come «necessario per un paio di giorni, per motivi non programmabili, ma si riprenderà regolarmente coi turni per 24 ore dalla sera del 3 ottobre», al tempo stesso assicura la ferma volontà di rilanciare l’Emodinamica nuorese. «Nel nuovo atto aziendale - spiega il manager - sarà prevista una struttura autonoma di Emodinamica, in modo tale che vi sia la possibilità di far crescere ulteriormente questa specialità e, contestualmente, attrarre nuove professionalità di alto livello». Cannas prosegue, rimarcando l’utilità della “rete regionale” «nella quale i presidi ospedalieri del territorio sono pienamente inseriti. Pertanto, qualora ci si trovasse in emergenza, come nel caso specifico, il paziente che avesse urgenza troverebbe sicuramente la risposta sanitaria adeguata, in tempi che garantiscono un servizio d’eccellenza».

Primario cercasi

Il consigliere regionale Daniele Cocco ha una speranza: «Mi auguro che quanto prima si faccia il concorso per la nomina del direttore dell’unità operativa di Cardiologia. Le cose potrebbero migliorare in modo sensibile, perché si renderebbe più attrattivo e appetibile il reparto. Con un “facente funzioni”, adesso, anche gli eventuali trasferimenti di personale vengono limitati parecchio».