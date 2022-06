Emodinamica, lunedì si riparte 

Dalla prossima settimana al San Martino sarà nuovamente operativa, anche se per 12 ore la settimana, l’attività di Emodinamica, la struttura per la diagnosi e la cura delle sindromi coronariche acute. Il servizio, interrotto a fine 2021 a causa dell’insufficienza di specialisti, è stato riattivato grazie alla collaborazione fra l’Unità operativa di Cardiologia-Unità terapia intensiva coronarica del San Martino, guidata dal dottor Francesco Dettori, e la scuola di specializzazione in Cardiologia dell’Università di Sassari, diretta dal professor Giuseppe De Luca.

L’accordo

Consentirà alla struttura oristanese non solo di acquisire l’esperienza di professionalità di spicco come il professor De Luca ma anche di formare nuovi emodinamisti da inserire stabilmente nell’organico del reparto. Il servizio passerà a breve da 12 a 24 ore la settimana per andare oltre con l’arrivo di nuove risorse provenienti dal concorso per cardiologia per il quale la Asl di Oristano ha richiesto sei medici. «La riapertura dell’Emodinamica rappresenta un passo importante e risponde a un’esigenza di salute molto sentita dai cittadini – afferma il direttore generale della Asl di Oristano Angelo Serusi – perché consente di trattare sul territorio le patologie coronariche per le quali il fattore tempo è fondamentale. Il nostro obiettivo è ampliare progressivamente l’orario di apertura del servizio fino a portarlo a pieno regime».

Stop a trasferte

Il riavvio dell’attività permetterà ai pazienti del territorio di non dover più rivolgersi a strutture fuori dalla provincia per sottoporsi a un intervento che potranno effettuare nel centro di Emodinamica del San Martino che, inaugurato nel 2008, dispone delle più moderne tecnologie e attrezzature. «È importante riprendere con una prospettiva duratura e stabile nel tempo – osserva il direttore dell’Unità operativa di Cardiologia-Utic Francesco Dettori –. Formare emodinamisti in loco significa avere una previsione di autosufficienza in termini di risorse professionali, e questo è fondamentale per assicurare la continuità del servizio». Da sottolineare che il reparto di cardiologia è rimasto aperto anche durante il lockdown. Fra i progetti in cantiere l’attivazione dell’ambulatorio pace maker e dello scompenso cardiaco all’ospedale di Ghilarza, mentre è in corso l’approvazione del progetto per l’avvio dell’attività di risonanza magnetica cardiaca in collaborazione con la Struttura complessa di Radiologia.