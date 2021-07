Emodinamica è ancora chiusa 

L’emodinamica non apre. Quattro mesi dopo l’annuncio ufficiale dell’inaugurazione della sala costata 800 mila euro di fondi europei, la sala ancora immacolata non può accogliere i cardiopatici perché manca il personale addetto che sarebbe dovuto arrivare in convenzione dall’Asl di Nuoro. Benché a fine marzo il Consiglio regionale abbia approvato l’emendamento all’unanimità per lo sblocco del cronico disservizio, l’avvio delle attività è rimasto solo sulla carta.

La vicenda

Ad aprile squilli di tromba avevano accompagnato l’approvazione dell’interpretazione autentica del provvedimento che ridefiniva la rete ospedaliera della Sardegna. L’atto portava con sé l’apertura della sala emodinamica dell’ospedale di Lanusei. Nelle intenzioni dell’assessorato alla Sanità, l’apertura del laboratorio sarebbe stata subordinata a una convenzione con l’Asl di Nuoro per la collaborazione degli emodinamisti, gli operatori specializzati nell’utilizzo della sala. Ma l’ingranaggio organizzativo si è insabbiato per carenza di specialisti, che secondo l’Assessorato sarebbero dovuti essere cinque. «Ce ne sono soltanto due e prestano servizio a Nuoro», denuncia Salvatore Corrias, 47 anni, consigliere regionale del Partito Democratico. «La questione - dice Corrias - è emersa dalle interlocuzioni avute con l’assessore Nieddu. Avevamo raggiunto un traguardo quando l’Aula aveva approvato l’emendamento, ma a oggi constatiamo che il servizio non è mai partito. Siamo preoccupati. Come per i cardiologi, la Regione riveda gli incentivi per favorire l’incremento di personale a Lanusei».

Carenza Oncologia

Nove anni di annunci, un susseguirsi di titolari all’assessorato della Sanità non sono stati sufficienti per dare gas a un servizio costato fior di quattrini pubblici. A più riprese l’associazione Amici del cuore, che annovera un nutrito numero di pazienti cardiopatici, ha lanciato appelli alla politica per dare una svolta al caso. Ma Emodinamica non è il solo ambito critico. «In Oncologia - sostiene il consigliere dem - la situazione non è cambiata. Chiedemmo già lo scorso dicembre, con una interrogazione, di rafforzare il personale specialistico». Per garantire un funzionamento ideale servirebbero due dirigenti medici a tempo pieno (38 ore di servizio settimanali).

