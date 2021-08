«Emissioni inquinanti entro i limiti di legge» 

Anni di studi su acqua, aria e terra tra Sarroch e Macchiareddu per verificare le condizioni dell’ambiente e capire da dove arrivassero i metalli pesanti trovati in quel tratto di mare: vanadio, nichel, cadmio, cromo, piombo. Dalle grandi industrie? Dalle navi che passano su quell’area versandovi il contenuto delle cisterne? Quindi i risultati: l’inchiesta della Procura di Cagliari sulle possibili “violazioni delle autorizzazioni ambientali” ha trovato nella «raffineria Sarlux» l’origine delle emissioni inquinanti ma ha stabilito che il loro livello «non ha mai superato» il tetto di «valori di concentrazione» stabiliti dalla legge in materia ambientale. Da qui la decisione del pubblico ministero Emanuele Secci: archiviare.

Anni di analisi

Oltre a ordinare le analisi, il pm aveva allegato all’indagine (contro ignoti) lo studio di otto ricercatori internazionali, guidati dall’epidemiologo fiorentino Annibale Biggeri, i quali nel 2014-2015 avevano tenuto sotto controllo 75 bambini e bambine tra i 6 e i 14 anni che vivevano a Sarroch e altrettanti a Burcei. Gli inquirenti inoltre avevano chiesto di verificare il livello di inquinamento nel territorio per confrontare il risultato con i dati epidemiologici sulle possibili recrudescenze di determinate malattie: si doveva scoprire la fonte tossica, stabilire se fosse all’origine della malattia e risalire al periodo in cui era stata diffusa nell’ambiente per capire se la popolazione avesse cominciato ad avere problemi da un certo periodo in poi. Il team di lavoro aveva prelevato lungo la costa cozze e altri organismi viventi che filtrano l’acqua perché, studiandole, sarebbe stato possibile trovare le tracce d’inquinamento, ed era stata controllata l’area che va dal Casic alla raffineria di Sarroch, dove per decenni le industrie del polo industriale hanno rilasciato in aria e in acqua, autorizzate, fumi filtrati o sostanze depurate legate ai cicli di lavorazione.

I valori inquinanti

Eseguite le indagini ambientali a partire dal 2011 su sedimenti marini, mitili e deposizioni atmosferiche, la Procura ha ritenuto che «gli eccessi» di sostanze «contaminanti nell’area d’influenza del polo petrolchimico di Sarroch» siano «riconducibili alle ricadute delle emissioni prodotte dalla raffineria Sarlux», risultato definito «inequivocabile» per la presenza «di elementi e composti caratteristici della lavorazione del petrolio». Mai però sono stati superati i limiti delle concentrazioni stabiliti dalla normativa nazionale, che si applicano solo alle «emissioni liquide o gassose» derivate da cicli produttivi «su campioni prelevati direttamente nel punto di emissione». I valori di concentrazione esaminati nell’inchiesta erano consoni per «i sedimenti marini e i mitili» e non violavano «gli standard di qualità dell’aria» riguardo le disposizioni relative all’atmosfera. In ogni caso il consulente tecnico ha spiegato che le emissioni, autorizzare e controllate, contribuiscono comunque, assieme ad altri fattori di impatto ambientale, «al deterioramento della qualità dell’aria e dell’ambiente marino nell’area di influenza del polo petrolchimico di Sarroch».

L’aumento dei tumori

L’indagine epidemiologica del team di Biggeri a sua volta ha rivelato la presenza di benzene in concentrazioni più alte nei giardini delle scuole di Sarroch e una maggiore prevalenza di danni al dna tra i bimbi che frequentavano quegli istituti, e consentito di rilevare «numeri in crescita di patologie tumorali e neoplasie dell’apparato linfoematopoietico». Un aumento però segnalato «da oltre vent’anni» e «comunque in linea con gli incrementi nel territorio nazionale». Dati ritenuti «debolmente significativi» e non sufficienti «ad attestare l’esistenza di un nesso tra esposizione ambientale o lavorativa e l’insorgenza delle patologie».



