Emerson: «Nuoro è la mia casa» 

L’avventura di Emerson Ramos Borges con l’Olbia in Serie C affonda le sue radici nella saudade, intesa come nostalgia, che il difensore nativo di Joinville, a sud di San Paolo del Brasile, ha sviluppato per la Sardegna dai tempi dell’Atletico Cagliari.

Un brasiliano all’Olbia

«Mi chiamò mio cugino per un provino, 18 anni fa: mio bisnonno era di Trento, poter avere il passaporto italiano era un vantaggio», racconta lui. «Da allora, ho giocato in giro per l’Italia ma sono sempre tornato a casa». A Nuoro. Dove “Il Puma”, com’è stato ribattezzato per accostamento all’omonimo giocatore della Roma e per il fare felpato e silenzioso in campo, con zampata finale (soprattutto su punizione), ha trovato l’America. «Mi ha dato tutto, l’amore di mia moglie, i figli e tante persone che mi vogliono bene: la prima volta che sono andato via ho pianto, temevo di non tornare», dice Emerson del capoluogo barbaricino, dal quale è partita la scalata verso la A, conquistata nel 2013 col Livorno. «Alla Nuorese mi portò Virgilio Perra, che mi allenava all’Atletico». Dall’Eccellenza alla C2 in verdazzurro. «Poi, Taranto, Lumezzane, Reggina, Livorno, Padova, Feralpisalò, Potenza e Olbia». elenca d’un fiato. «Aver riportato la famiglia a casa agevola chi deve affrontare un campionato difficile come la C a 40 anni».

La stagione

Perché Emerson, dettaglio non trascurabile, è entrato negli “anta” nei giorni in cui firmava con l’Olbia. Un’età in cui molti smettono di giocare. «Avendo sottoscritto un contratto di 2 anni in una squadra con molti giovani la pressione esisteva», ammette. «Sapevo che c’era chi si chiedeva se non fossi troppo vecchio e come stessi fisicamente, e questo ha alzato la mia asticella». Con beneficio dell’Olbia, protagonista di una stagione entusiasmante. «È un peccato che il nostro campionato sia finito il 2 maggio, ai playoff avremmo potuto essere “la sorpresa”, ma per com’era iniziata va bene così: abbiamo trascorso 6 mesi su 8 in zona retrocessione, l’obiettivo primario era mantenere la categoria e l’abbiamo fatto>. Fondamentali, per la svolta, due mosse. «Il cambio di modulo, dal 3-5-2 al 4-3-1-2», spiega Emerson, «e l’aver blindato mister Canzi dopo la Pergolettese». Un 1-4 interno che spinse il presidente a mettere la squadra con le spalle al muro. «La responsabilità si spostava tutta su di noi», prosegue “Il Puma”.

A un passo dal Cagliari

«Là è scattato qualcosa nella testa e la stagione ha iniziato a cambiare». Fra alti e bassi. »Altro momento difficile, superato alla grande, è stato il tour de force dettato dai recuperi con la rosa falcidiata dalle assenze: abbiamo potuto contare sulla forza di chi aveva giocato di meno e sui giovani, che si sono fatti trovare pronti, senza paura, facendo emergere tutto il valore di questa squadra». A partire dagli under. «Noi “grandi” potevamo dare l’esempio, ma loro si sono dimostrati all’altezza». Così molti spiccheranno il volo verso altre piazze. A cominciare da quelli che, a prestito scaduto, torneranno al Cagliari. Al quale Emerson, a un certo punto, andò vicino. «C’è stata la possibilità ma non se ne fece nulla: per me sarebbe stato bellissimo», conferma il brasiliano in chiusura. «Sono sardo d’adozione, so cosa significa la maglia del Cagliari: per questo il gol che segnai al Cagliari al “Sant’Elia” col Livorno è il più bello e insieme il più brutto della mia vita».

