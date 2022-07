Emergenza vigili alla Municipale 

Tenere sotto controllo un territorio vasto 145 chilometri quadrati con un organico di 15 vigili più il comandante è praticamente impossibile. Ancor peggio se il servizio prevede l’uso di alcuni dispositivi, come quello preposto al controllo istantaneo del bollo e dell’assicurazione dei veicoli: serve la presenza contemporanea di quattro operatori che, giocoforza, verrebbero sottratti ad altre mansioni. Insomma, in attesa di rinforzi, forse un agente potrebbe giungere a fine anno, la Polizia municipale di Carbonia è quasi al collasso. L’ultima assunzione risale a dicembre, poi più nulla: al momento il corpo di polizia locale conta, comandante compreso, sedici persone. E ci sono settori come l’ambiente e l’urbanistica che soffrono più di tutti, nel momento in cui sono preminenti il controllo della viabilità e altri servizi connessi all’ordine pubblico. «Per rientrare in condizioni normali – ammette il sindaco Pietro Morittu – dovremmo avere una trentina di uomini, ma cerchiamo comunque di ottenere il massimo risultato e sotto questo aspetto occorre elogiare il personale che dà il massimo in condizioni ardue».

I disagi

Giorni fa il sindaco – incontrando i cittadini della frazione di Medadeddu (assemblea voluta dal Comitato di Quartiere Serbariu) che lamentano condizioni di viabilità critiche – ha confessato che inviare vigili urbani per il controllo del traffico in queste condizioni è un’impresa. Piuttosto, verranno collocati nuovi segnali stradali e si valuterà se realizzare dossi o strutture simili: «Oristano è una realtà analoga alla nostra che però conta una trentina di agenti – dice Morittu –, ma abbiamo programmato delle assunzioni a medio e lungo termine occorre solo avere pazienza».

La sede

In queste condizioni, tocca al comandante Andrea Usai distribuire i carichi di lavoro: «Siamo in sofferenza – spiega – non siamo l’unico Comune in queste condizioni e ciò non deve rappresentare una magra consolazione piuttosto un incentivo a ottenere il massimo risultato con ciò che si ha». E con una sede, quella di via Mazzini, che non è il massimo e che più di una volta in passato ha suscitato le proteste degli agenti: ogni proposito di trasferimento dei vigili (se ne parla da oltre 10 anni) si scontra con la realtà. «Le risorse sono scarse – conclude il sindaco – ma siamo pronti ad aderire a finanziamenti regionali e nazionali per sistemare la sede o trovarne un’altra».