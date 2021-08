Emergenza scippi: tre donne assalite È caccia ai banditi 

Le notti sono diventate un incubo «mi giro e mi rigiro nel letto e non riesco più a dormire» e la paura non passa. «Anche uscire di casa adesso mi mette ansia. Non so quando riuscirò a riprendermi».

Marinella C. ha 55 anni e fa ancora fatica a dimenticare la brutta avventura che le è capitata: qualche giorno fa. Camminava in via Mameli, in pieno centro storico nella zona di Funtana e Ortus, quando due ragazzini a bordo di una motocicletta, le hanno strappato la borsa dalla spalla facendole perdere l’equilibrio e lasciandola lì sola e disperata: «Senza più soldi, documenti e senza le medicine salva vita che aveva appena comprato in farmacia».

Il racconto

La sua disavventura è rimbalzata sui social dove altre donne, almeno tre, hanno rivelato di avere subito lo stesso trattamento, tanto da parlare di allarme scippi nel centro storico, dove gli episodi sono sempre più frequenti. In via Mameli era pieno giorno quando Marinella C. è stata aggredita. «Stavo tornando a casa intorno a mezzogiorno dopo avere ritirato le mie medicine in farmacia», ricorda «si tratta di farmaci che devo assumere tutti i giorni regolarmente per la mia patologia, altrimenti sto molto male. Alle 12.30 in prossimità di via Ozieri sento arrivare questa motocicletta. Io avevo la borsa dal lato del muro, nemmeno da quello della strada perché la porto così proprio per motivi di sicurezza, ma questi sono passati a tutta velocità e mi hanno preso la borsa». Tutto è successo in un attimo: «Era una borsa un po’ vecchia con i manici un po’ consumati e per questo si è sfilata subito. Io ho perso l’equilibrio ma per fortuna mi sono tenuta al muro e non sono caduta per terra».

I due ladri «non avevano nemmeno il casco. Mi ricordo che erano molto giovani ma è successo tutto troppo in fretta per potermi ricordare le loro facce. Non potrei mai riconoscerli». In quel momento, anche per il gran caldo «in strada non c’era nessuno. Io sono rimasta li sotto shock fino a quando è passato questo gruppo di ragazzi. Gli ho detto che mi avevano scippato e loro mi hanno detto di andare subito fai carabinieri». E così ha fatto. «Ho fatto la denuncia e raccontato tutto». E adesso si indaga per trovare i responsabili anche con l’ausilio delle telecamere della zona.

L’allarme

«Sono disperata. Io vivo con una pensione sociale di poco più di 200 euro e in borsa c’erano 80 euro in carta e 15 in monete», racconta Mariella. «Adesso non so come farò ad arrivare a fine mese. Mi hanno portato via metà della mia vita. Oltre alle medicine c’erano anche i documenti e adesso dovrò spendere altri soldi che non ho, per fare la carta di identità. C’erano anche delle impegnative mediche. Io spero che si mettano la mano sulla coscienza e mi restituiscano almeno i documenti e i farmaci anche se temo che li abbiano gettati chissà dove, magari dentro i contenitori per la raccolta degli abiti usati e non li troverò mai». E pare non essere la sola: «Un’altra signora mi ha raccontato di essere stata scippata proprio in via Mameli, è caduta a terra e l’hanno trascinata per alcuni metri. Stessa cosa è successa ad altre due donne».

Le denunce

Donne che hanno raccontato quanto accaduto sui social: «lo scorso maggio» dice una, «sempre in via Mameli, mentre andavo a prendere l’auto, uno scooter nero con a bordo una coppia ha scippato una signora che camminava venti metri davanti a me. Lui guidava, la ragazza ha preso la borsa. Il tutto succede in pochi secondi perché poi scappano via correndo come pazzi».

