Emergenza sangue in sala operatoria  

La sanità nell’Isola soffre anche per questo, e i frequenti appelli rilanciati di recente dalle associazioni dei malati – in prima linea i talassemici – finora non hanno avuto i risultati sperati. Così molto spesso saltano le trasfusioni e slittano gli interventi.

«Si chiede la cortesia a ogni paziente che verrà sottoposto a intervento cardiochirurgico di trovare almeno cinque donatori di sangue. Può essere donato in un qualsiasi centro Avis della Sardegna, di qualunque gruppo sanguigno, specificando nome e cognome del paziente di riferimento che dev’essere operato presso la cardiochirurgia del Brotzu a Cagliari».

La nota è firmata dal direttore di Cardiochirurgia del più grande ospedale dell’Isola, Emiliano Maria Cirio, e la comunicazione viene data a tutte le persone a cui viene fissato l’appuntamento per un’operazione al cuore.

L’invito

«È un’usanza che portiamo avanti da tempo, quando chiamiamo i pazienti li invitiamo a trovare donatori. Purtroppo la carenza di sangue è molto seria, il problema ce l’abbiamo da anni, anzi, c’è sempre stato, ma ultimamente è peggiorato parecchio», spiega il dottor Cirio.

Le difficoltà

«La situazione è drammatica», prosegue il cardiochirurgo, «è vero che nelle ultime due settimane c’è stato un leggero miglioramento, ma quest’estate siamo stati molto in difficoltà, e abbiamo dovuto cancellare interventi quasi quotidianamente».

Ovviamente si parla di interventi molto molto importanti, come lo sono tutti quelli al cuore, e il rinvio può mettere a rischio la vita del paziente.

«Quando dobbiamo fare queste operazioni ci deve essere necessariamente una certa disponibilità di sangue, nel caso succedano imprevisti (che in cardiochirurgia sono sempre da mettere in conto) dunque, quando il centro trasfusionale non ci può mettere a disposizione le sacche noi non possiamo procedere», spiega ancora Cirio. «Così dobbiamo cercare di sensibilizzare i pazienti, se si tratta di un congiunto che sta male può motivare le persone a donare. Intendiamoci, è un invito, non certo un obbligo, se si concretizza bene, se no operiamo comunque, se abbiamo il sangue».

Aggiunge: «Questa situazione va analizzata con attenzione, per arrivare a una soluzione. Se uno dei motivi della carenza è la riduzione dei donatori bisogna capire perché: colpa del Covid? C’è ancora la paura di venire in ospedale? Credo che bisogna fare di tutto per andare a cercarli, sensibilizzarli, incentivarli».

I talassemici

La Thalassa Azione onlus, che sabato scorso ha partecipato alla manifestazione “Curiamo la Sardegna” organizzata da Cgil, Cisl e Uil, avverte che «c’è sempre qualcuno che aspetta una trasfusione. Le scorte di sangue, farmaco naturale che non può essere prodotto in laboratorio, purtroppo non sono sempre sufficienti per garantire adeguate terapie a tutti i pazienti sardi. Noi con talassemia viviamo in una costante condizione di emergenza: abbiamo quindi bisogno del continuo sostegno di tutti».

La crisi

Interviene il capogruppo dei Progressisti in Consiglio regionale Francesco Agus: «Gli unici che ancora negano i problemi sono il presidente della Regione e l’assessore. L’avviso del Brotzu mostra in maniera evidente lo stato della sanità sarda, in crisi non sono solo i piccoli ospedali in cui i medici non vogliono andare, ma anche i grandi hub. In questo caso, a monte ci sono atti banali come l’organizzazione della campagna di raccolta sangue e il potenziamento del centro trasfusionale che, inspiegabilmente, non vengono compiuti, e lasciano strutture indispensabili senza la possibilità di operare. Tutto a causa dell’inerzia della Regione rispetto all’emergenza sangue, evidenziata più volte anche delle associazioni dei talassemici».

