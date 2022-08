Emergenza sangue, diminuiscono le scorte 

Saltano le trasfusioni, vengono rinviati gli interventi chirurgici. Il sangue scarseggia e la decina appelli lanciati sin da gennaio (solo per restare a questo 2022) per spingere a donarlo, vista la sua cronica carenza, non è stata sufficiente a raggiungere la quota di sicurezza negli stoccaggi. Così dall’ospedale Brotzu lanciano l’allarme, l’ennesimo: passata la metà dell’anno, rispetto alla media mancano all’appello circa 2.300 sacche e si comincia a fare ricorso alle scorte, a loro volta passate da circa 150 a 50/80. «I numeri non fanno ben sperare», filtra dall’Azienda sanitaria al cui interno opera un Centro trasfusionale che da gennaio a dicembre ha necessità di poter contare su 50mila contenitori di sangue.

I numeri

I dati aiutano a capire. Nell’arco di 12 mesi Brotzu e Avis raccolgono circa 25mila sacche; altre 22mila, più o meno, vengono acquistate fuori Sardegna, con Veneto, Piemonte e Lombardia nella veste di rifornitori principali. Un raffronto tra i primi sette mesi del 2019, quindi nell’epoca pre Covid, e lo stesso periodo di quest’anno, mostra una crescita: da 3.511 sacche a 3.992. Stesso trend per l’Avis. C’è invece un calo nelle acquisizioni oltre mare che incide nelle disponibilità e, di conseguenza, si riverbera in maniera negativa su interventi e trasfusioni. Tre anni fa l’Azienda sanitaria ha acquistato da altre Regioni 21.628 sacche, ne ha raccolto da sola 6.270 e ne ha avuto 19.550 dall’Avis per un totale di 47.448: quasi il numero necessario a soddisfare il fabbisogno. In questi primi sei mesi sono arrivate 10.505 sacche dall’Avis, 3.992 sono state raccolte dal Centro trasfusionale di Cagliari e ulteriori 8.498 sono arrivate dall’esterno. In tutto, 22.995. Quindi è cresciuto l’apporto dell’Avis e del Brotzu ma è calato il rifornimento esterno. Così a metà anno mancano all’appello oltre 2mila sacche rispetto al passato. «Tutto ciò influisce sul nostro fabbisogno e sulle scorte», dicono in ospedale.

Le conseguenze

Ed ecco perché, davanti a una quantità inferiore, si è costretti con maggiore frequenza a rinviare le operazioni chirurgiche e le trasfusioni programmate. Nulla di davvero allarmante, per ora, perché lo slittamento è sempre di pochi giorni e sono sempre garantiti gli interventi d’urgenza e tutto quel che serve ai talassemici (il Brotzu ne segue 500 ). Ma in prospettiva la tendenza potrebbe peggiorare. Ed ecco anche spiegata l’attuale riduzione delle scorte. Da qui è stata avviata una grande campagna di sensibilizzazione per la donazione, perché a fronte dell’enorme impegno di Avis, dei sardi e del Centro trasfusionale «si può fare ancora di più», sottolinea la direttrice generale Agnese Foddis: «C’è sempre bisogno di sangue per interventi chirurgici e per i talassemici. Donare deve diventare un’abitudine. In estate c’è sempre un calo e si arriva al limite. Con l’aumento delle donazioni si programma meglio e si dà sicurezza a chi ha bisogno», tenuto conto che il Brotzu è il centro di riferimento per i trapianti (mai saltati sinora) e dà sangue anche alle case di cura e ad altri ospedali. «Basterebbe poco, 8mila donatori in più».