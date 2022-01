Emergenza rifiuti, piano da 41 milioni 

Due progetti che il Comune intende mettere in campo per combattere l’emergenza discariche, contenuti in una delibera approvata di recente dalla Giunta e da definire nel dettaglio dal settore Ambiente nei prossimi giorni. Intanto parte la corsa per conquistare i finanziamenti milionari del Pnrr - il Piano nazionale di ripresa e resilienza - con i bandi pubblicati lo scorso ottobre dal Ministero per la Transizione ecologica.

Isole ecologiche informatizzate e un impianto per il trattamento e la valorizzazione dei rifiuti riciclabili.

Due progetti che il Comune intende mettere in campo per combattere l’emergenza discariche, contenuti in una delibera approvata di recente dalla Giunta e da definire nel dettaglio dal settore Ambiente nei prossimi giorni. Intanto parte la corsa per conquistare i finanziamenti milionari del Pnrr - il Piano nazionale di ripresa e resilienza - con i bandi pubblicati lo scorso ottobre dal Ministero per la Transizione ecologica.

I progetti

Due le proposte che il Comune ha deciso di presentare, entrambe con lo stesso obiettivo finale: ottimizzare la raccolta differenziata in città. L’idea progettuale di massima c’è già, firmata dal dirigente dell’assessorato all’Ambiente Giulio Barca e da definire entro due settimane, probabilmente ricorrendo al supporto di incarichi professionali esterni.

Gli ecocentri

A partire dalla realizzazione di uno o più ecocentri meccanizzati autogestiti, con 1 milione di euro a disposizione per ciascun Comune beneficiario del finanziamento. «L’idea nasce non tanto come alternativa alla raccolta porta a porta, ma come suo completamento», spiega il dirigente Barca nella proposta votata dalla Giunta.

«Sono frequenti i casi in cui infatti, per svariati motivi, il cittadino non può essere presente il giorno in cui viene raccolta una determinata frazione del rifiuto: la presenza di questo tipo di impianto, in grado di riconoscere l’utente Tari, impedirà che il rifiuto venga conferito indiscriminatamente nel secco o peggio ancora venga abbandonato. L’impianto altro non è che un'isola ecologica informatizzata dove i rifiuti potranno essere conferiti in qualsiasi momento, un punto di raccolta che verrà curata nell’estetica al fine integrarlo perfettamente nel territorio. Sarà inoltre dotato di sistemi di sanificazione per l'abbattimento degli odori e la proliferazione di insetti». Numero e mappa delle isole ecologiche di nuova generazione saranno definiti durante la progettazione.

L’impianto di trattamento

Quaranta milioni di euro il finanziamento che il Comune spera invece di incassare per realizzare un impianto di trattamento e riciclo dei rifiuti ingombranti. Sempre risorse messe a disposizione dal Ministero della Transizione ecologica con i fondi del Pnrr. «Lo scopo dell’intervento è quello di migliorare ulteriormente il circolo virtuoso della raccolta dei rifiuti grazie alla realizzazione di un polo di valorizzazione del rifiuto urbano all’interno del territorio», scrive il dirigente comunale nel documento che definisce le linee guida da seguire per la progettazione, compresa l’indicazione della zona industriale come sede dell’impianto di riciclo. «Il progetto riguarderà il trattamento dei rifiuti ingombranti, ma anche la raccolta e valorizzazione dei rifiuti elettronici e dei pannelli fotovoltaici dismessi: vecchi elettrodomestici, computer, telefoni, videogiochi, che potranno essere recuperati, oppure destinati allo smaltimento in discarica».

Ora scatta la fase due con la corsa per l’invio dei progetti entro il 14 febbraio.

