Emergenza loculi in cimitero 

Emergenza loculi a Gonnosfanadiga: in cimitero rimangono solo due posti. Nel giro di un mese, sono terminati i venti posti che il sindaco Andrea Floris sperava fossero sufficienti fino alla costruzione dei nuovi loculi. Davanti alla carenza dei posti la soluzione pare essere una: utilizzare i loculi prenotati da altre persone. I posti che verranno usati, fino alla costruzione di nuovi loculi, saranno i venti che alcuni gonnesi si sono riservati e che, nel caso dovessero servire loro, verranno spostati in altri posti riservati per poi fare un nuovo cambio a loculi terminati. Una girandola di salme che risolverà solo per qualche mese i problemi del cimitero poiché, per quanto la mortalità non sia prevedibile, in un solo mese a Gonnosfanadiga sono stati occupati diciassette posti e ora ne rimangono venti di quelli riservati che dovranno bastare fino alla costruzione dei nuovi.

I problemi

Non c’è altra soluzione poiché nella casa eterna la camera mortuaria non è utilizzabile. Nessuna climatizzazione, né banchi in acciaio né strutture che vadano bene per gli standard dell’Asl. «Purtroppo per vari motivi, tra cui le lungaggini burocratiche, ci sono stati dei rallentamenti», spiega Floris che aggiunge: «Martedì verrà portato in giunta il progetto definitivo e approvato e si provvederà poi ad assegnare i lavori». Il sindaco dichiara di conoscere bene la situazione: «Ormai non ci sono più loculi disponibili. Per questo cercheremo di velocizzare tutte le procedure».

L’attacco

Dalla minoranza Luigi Deias si esprime sulla questione:«Vorrei che gli amministratori spiegassero bene le cose ai cittadini e che, se qualche defunto venisse spostato più volte, questo venga fatto a spese del Comune. Quello che mi lascia perplesso è la totale incapacità di questi amministratori di gestire qualsiasi cosa, dalle strade al cimitero, dai luoghi storici ai conti. La situazione sarebbe stata sicuramente diversa se i posti fossero terminati mentre si procedeva alla costruzione degli altri, non prima dell’approvazione del progetto. Non capisco come sia possibile che non abbiano pensato ancora di dimettersi per il bene del paese».