Emergenza economica: un italiano su tre non andrà in vacanza  

Sarà un’altra estate all’insegna del tricolore quella che la Sardegna si appresta a inaugurare. La speranza di riempire luglio e agosto, seppure solo con gli italiani, ha riportato il sorriso nel settore turistico, ma all’orizzonte non compaiono solo luci. Un’ombra spunta proprio dall’indagine dell’Istat, diffusa ieri: il 33.5 per cento degli italiani, intervistati in un sondaggio ad hoc, è certo che non potrà andare in vacanza per «mancanza di risorse economiche».

I reclusi a casa

Una percentuale di turisti a cui potenzialmente dovrà rinunciare la stessa Sardegna che più di ogni altra regione ci conta sugli italiani, consapevole che potranno compensare l’assenza di turisti stranieri in una stagione ancora penalizzata dalle restrizioni e controlli anti-Covid negli spostamenti da uno Stato all’altro. «È da mettere in conto eccome, il problema economico», conferma Monica Satolli, referente regionale di Unione nazionale consumatori. «C’è un problema di budget destinato alle vacanze: è un periodo con troppe incertezze per tutti gli italiani, e in Sardegna lo stiamo vedendo. Si ha paura di spendere soldi di fronte a un futuro incerto e si preferisce utilizzarli per far fronte a spese e aumenti imprevisti, come luce e gas, che scombussolano il bilancio familiare. L’incertezza – aggiunge Satolli – spinge i consumatori a risparmiare anche sul carrello della spesa, figuriamoci se prenotano una vacanza: anche dovendo ricevere un voucher non si ha la sicurezza di poterlo spendere e poter recuperare il denaro». Ai problemi economici, conseguenti perlopiù alla perdita del lavoro o al mutamento di prospettive, si aggiungono la paura del Covid (confessata dal 15% degli intervistati) e i motivi di salute (che affliggono il 12% di italiani).

Gusti e scelte

Ma la voglia di andare in vacanza, dopo un inverno al chiuso, è più forte di ogni timore, tanto che il 63.8% è pronto a spostarsi in un’altra regione, seppure entro i confini nazionali: generalmente per due settimane al massimo, meno se la meta da raggiungere è più lontana. La vaccinazione in corso rassicura chi deve partire anche se la maggior parte (il 64% degli intervistati) dichiara che l’emergenza sanitaria non ha condizionato le sue scelte, al contrario del 49%, soprattutto al Sud, che ha valutato sia il mezzo di trasporto (preferita l’auto propria) che la sistemazione. E anche su questo fronte l’indagine Istat scopre i gusti degli italiani: gli under 30 e gli anziani preferiscono più la vacanza in casa mentre tra gli adulti, 3 su 10 optano per hotel o pensione.

Destinazione Italia

Contro il 63.6% che sceglierà una regione diversa dalla propria, il 33.3% preferisce invece restare vicino casa. C’è però un 6.2% di italiani che prevede di andare all’estero. Come in tutte le vacanze, si parte programmando bene tutti gli aspetti del viaggio. A dire il vero questa è un’abitudine più degli stranieri che, infatti, di questi tempi non riuscendo ad avere certezze stanno rinunciando a muoversi. Che i costi della vacanza possano incidere anche in Sardegna, precludendo il viaggio a molti in un periodo di crisi come quello attuale, è poi certamente da mettere in conto quest’anno. «Ma forse un po’ meno di altre regioni», spiega Paolo Manca di Federalberghi. «Questo perché la Sardegna è una destinazione principe, chi programma di venirci organizza tutto per tempo, sa bene di dover contare su un certo budget, a causa innanzitutto dei trasporti dovendo arrivarci in nave o in aereo. Quindi non penso che ci siano rinunce a causa dell’indisponibilità economica: il viaggio in Sardegna va ampiamente programmato».

