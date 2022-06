Emergenza casa, pronti due progetti  

Negli spazi larghi del Pnrr, finanziato dall’Unione Europea, c’è un posto riservato per gli uomini e le donne che non hanno una casa in cui dormire e lì si è infilato il Comune che ha recuperato 1,7 milioni di euro per realizzare due progetti abitativi separati : 926,7 mila euro per la “Casa della Comunità” e 800 mila per la “Casa delle donne”. Appartamenti per donne e uomini in difficoltà, soggetti deboli.

I progetti

Il primo sarà realizzato a Donigala Fenughedu in un vecchio edificio comunale ormai fuori uso da anni posto dietro la Cantina sociale cooperativa delle Vernaccia e l’altro riservato alle donne nelle vecchie scuole elementari chiuse ormai da anni. «I due luoghi sono sembrati i più adatti per gli scopi indicati nei due bandi indicati nel programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare la riqualifica e l’incremento del patrimonio destinato all'edilizia residenziale sociale oltre a rigenerare il tessuto socioeconomico, a incrementare l'accessibilità, la sicurezza dei luoghi e la rifunzionalizzazione di spazi e immobili pubblici, nonché a migliorare la coesione sociale e la qualità della vita dei cittadini, in un'ottica di sostenibilità senza consumo di nuovo suolo secondo il modello urbano della città intelligente», sottolinea il responsabile ingegnere Giuseppe Pinna.

La Casa delle donne

Stesso discorso per quanto riguarda la “Casa delle donne che sarà collocato in un’altra frazione «il progetto di Massama è finalizzato a realizzare nuove strutture di edilizia residenziale pubblica e riqualificare le aree degradate, con particolare attenzione all’innovazione verde e alla sostenibilità. L’investimento deve fornire un sostegno per riqualificare, riorganizzare e aumentare l’offerta di housing sociale (edilizia residenziale pubblica); rigenerare aree, spazi pubblici e privati; migliorare l’accessibilità e la sicurezza delle aree urbane e mettere a disposizione servizi oltre a sviluppare modelli di gestione partecipativi e innovativi a sostegno del benessere sociale e urbano». Non solo appartamenti ma che spazi dove socializzare, quindi.