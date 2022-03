Emergenza casa, il Comune accelera 

Nuove povertà e vecchie emergenze. Tra tutte, quella abitativa resta una delle più spinose anche nella città di Eleonora. Lo dicono le lunghe liste d’attesa per un alloggio popolare, lo confermano le richieste di aiuto all’assessorato ai Servizi sociali: persone singole che si ritrovano senza casa a seguito della perdita improvvisa del lavoro, del sopraggiungere di una malattia, della separazione dal coniuge.

In programma

I prossimi mesi, però, dovrebbero essere determinanti per la chiusura di tre partite importanti sulle quali lavora da tempo l’amministrazione civica. La prima, la più immediata, riguarda le quattro casette collocate tra via Brianza e via dei Maniscalchi. I moduli sono pronti all’utilizzo e nei giorni scorsi sono stati approvati dalla Giunta i criteri per l’assegnazione. Saranno destinati a persone e nuclei familiari che versano in condizione di emergenza abitativa e sarà garantito loro anche il supporto socio assistenziale al fine di migliorarne le condizioni di vita, promuoverne l’integrazione socio-comunitaria e favorire il superamento della condizione di disagio. «In questi giorni sono state dotate di stoviglie, coperte e lenzuola - spiega l’assessora competente Carmen Murru - non appena saranno pulite potranno essere assegnate». L'accoglienza durerà sei mesi, prorogabile di altri sei. Il progetto era stato finanziato nel 2016 realizzato attraverso un contributo ministeriale di 80 mila euro a valere sul fondo Unrra, cofinanziato dall’amministrazione Lutzu con 20 mila euro.

Donigala

Se per l’utilizzo delle casette all’ingresso Nord è ormai questione di giorni, per poter riusufruire del dormitorio servirà ancora un po’ di tempo. In attesa che i fondi del progetto Qualità dell’abitare permettano di realizzare a Donigala la Casa dell’accoglienza attraverso la riconversione dell’ex scuola elementare, i senzatetto saranno ospitati nell’immobile di via Alghero (che nel 2013 era stato destinato a nuclei familiari in emergenza abitativa). «Gli operai hanno effettuato i lavori all’interno del bagno, per renderlo accessibile anche per i disabili - assicura l’esponente della Giunta - a breve sarà ripristinato il servizio».