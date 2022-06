Emendamenti, centrodestra alla resa dei conti 

Immediata la reazione del capogruppo dei sardisti Tonio Pani: «Le diversità di vedute sono plausibili come è lecito il diritto di ciascun consigliere nel presentare gli emendamenti che ritiene opportuni. Il nostro gruppo politico ha deciso di non portare emendamenti con lo stesso diritto di chi ha scelto diversamente. Noi facciamo politica seria e non le bizze», sottolinea.

La spaccatura è emersa subito dopo la riunione in Comune. L’esponente dell’Udc Martino Sarritzu ha parlato di «un numero esagerato di emendamenti», riferendosi ai colleghi di coalizione Stevelli, Michele Pisano, Francesco Caredda e Laura Perra, firmatari del fiume di proposte sulla variazione di bilancio. Per poi aggiungere: «Così stiamo perdendo tempo, mentre i cittadini attendono risposte subito». Parole che il capogruppo di FdI Michele Pisano non ha gradito, tanto da annunciare che «al momento non ci sono più le condizioni per un percorso comune avviato a seguito della tornata elettorale».

«Noi facciamo politica seria, non le bizze». Il capogruppo del Psd’Az, Tonio Pani, interviene sul caso emendamenti che di fatto ha spaccato il fronte del centrodestra in Consiglio comunale – con Fratelli d’Italia che ha annunciato di voler andare d’ora in poi per la propria strada – e ribadisce la non condivisione del gruppo sardista delle oltre 130 proposte portate nell’aula di via Porcu da una parte della coalizione: una mole di emendamenti che ha fatto slittare di una settimana la decisione sulla distribuzione del tesoretto milionario disponibile in bilancio. «Ognuno utilizza gli strumenti che vuole per poter risposte alle esigenze dei cittadini», la replica del leader del centrodestra Christian Stevelli, «i miei emendamenti riflettono le richieste del territorio».

«Noi facciamo politica seria, non le bizze». Il capogruppo del Psd’Az, Tonio Pani, interviene sul caso emendamenti che di fatto ha spaccato il fronte del centrodestra in Consiglio comunale – con Fratelli d’Italia che ha annunciato di voler andare d’ora in poi per la propria strada – e ribadisce la non condivisione del gruppo sardista delle oltre 130 proposte portate nell’aula di via Porcu da una parte della coalizione: una mole di emendamenti che ha fatto slittare di una settimana la decisione sulla distribuzione del tesoretto milionario disponibile in bilancio. «Ognuno utilizza gli strumenti che vuole per poter risposte alle esigenze dei cittadini», la replica del leader del centrodestra Christian Stevelli, «i miei emendamenti riflettono le richieste del territorio».

Lo strappo

La spaccatura è emersa subito dopo la riunione in Comune. L’esponente dell’Udc Martino Sarritzu ha parlato di «un numero esagerato di emendamenti», riferendosi ai colleghi di coalizione Stevelli, Michele Pisano, Francesco Caredda e Laura Perra, firmatari del fiume di proposte sulla variazione di bilancio. Per poi aggiungere: «Così stiamo perdendo tempo, mentre i cittadini attendono risposte subito». Parole che il capogruppo di FdI Michele Pisano non ha gradito, tanto da annunciare che «al momento non ci sono più le condizioni per un percorso comune avviato a seguito della tornata elettorale».

I sardisti

Immediata la reazione del capogruppo dei sardisti Tonio Pani: «Le diversità di vedute sono plausibili come è lecito il diritto di ciascun consigliere nel presentare gli emendamenti che ritiene opportuni. Il nostro gruppo politico ha deciso di non portare emendamenti con lo stesso diritto di chi ha scelto diversamente. Noi facciamo politica seria e non le bizze», sottolinea.

«Le azioni portate avanti dai singoli vanno rispettate ma non obbligatoriamente condivise. Il nostro gruppo consiliare è caratterizzato da una forte componente civica e ha come riferimento i cittadini e la propria comunità, questo continueremo a fare senza farci condizionare», precisa Pani per poi annunciare che «martedì in aula diremo la nostra, in totale autonomia e sempre per il bene della nostra città».

Stevelli

Una spaccatura che sembra legata all’annuncio a sorpresa della pioggia di emendamenti, non concordata con il resto del centrodestra (Psd’Az, Udc e Sardegna 20Venti). «Se ci avessero dato più tempo avremmo potuto condividerli, ma così non è stato e si è dovuto fare tutto di fretta», le parole di Stevelli riferite alla convocazione di martedì scorso che si era chiesto di spostare di qualche giorno. E sul fatto che si sia parlato di perdita di tempo aggiunge: «Ognuno utilizza gli strumenti che vuole per poter dare risposte alle esigenze dei cittadini, io lo faccio in Consiglio anche con emendamenti che riflettono richieste per il territorio, portando all’attenzione una serie di priorità che possono essere diverse da quelle della maggioranza. Fra l’altro la maggior parte dei miei emendamenti derivano da ordini del giorno votati all’unanimità, con una condivisione che è arrivata anche da chi sta in maggioranza».

Emendamenti che però sembra siano stati giudicati non ammissibili: «Ho portato all’attenzione quelle che secondo me sono le priorità dove serve investire più risorse, a partire dalle strade».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata