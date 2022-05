«Emanuela Mura tentò di salvarsi» 

Non correva nella stessa direzione dell'auto, ovvero in violazione delle norme del Codice della Strada, ma si sarebbe accorta che la Fiat Punto guidata dal 31enne Marco Repetto procedeva contro di lei con un'andatura scomposta. Emanuela Mura, l'impiegata di 41anni investita a Carloforte il 28 novembre scorso, si sarebbe voltata provando a mettersi in salvo in una stradina laterale, ma è stata travolta e uccisa quando mancavano appena due metri dalla salvezza. È quanto emerge dalla consulenza tecnica dell'ingenger Francesco Marongiu, incaricato dalla pm Maria Virigina Boi di studiare i danni all'auto, i rilievi dei carabinieri e le cartelle cliniche per ipotizzare una dinamica dell'incidente.

La consulenza

Chiesto dal pm il giudizio immediato, il 6 luglio il cameriere 31enne comparirà davanti alla giudice Manuela Anzani per difendersi dall’accusa di omicidio stradale difeso dall'avvocato Nicolfranco Ghigino. Dopo la tragedia si era allontanato senza prestare soccorso, costituendosi poi in caserma dopo varie ore. È accusato anche di omissione di soccorso. La famiglia della donna deceduta è assistita dal legale Francesco Marongiu (omonimo del consulente d’accusa). In vista del processo è stata consegnata alle parti la consulenza d’accusa dell'incidente, avvenuto alle 7.40 del mattino, lungo la strada provinciale 103, in località Giungo. Una ricostruzione che stravolge quanto filtrato all’inizio, ovvero che la giovane potesse avere (seppure in forma minima) un concorso di responsabilità perché correva nella stessa corsia e direzione del veicolo. «La Punto percorreva la provinciale secondo la direttrice Carloforte-La Caletta» chiarisce l'esperto «Nei pressi della località “Giunco”, dove la strada è caratterizzata da un andamento abbastanza tortuoso, con una carreggiata larga circa 5 metri e 90 centimetri, l'auto procedeva ad una velocità di circa 70 chilometri orari, superiore a quella limite imposta dal segnale specifico (50 chilometri orari)». Per l'esperto del pm la dinamica è chiara. «Quando impegnò l'ultima curva che precede il rettilineo - prosegue - il conducente perdeva il controllo dell'autovettura, subendo una deriva a sinistra, questo a causa delle condizioni psicofisiche non ottimali, verosimilmente per la stanchezza, ma forse anche a causa della pioggia forte che interessa al momento la zona». Marco Repetto - sempre secondo la tesi di Marongiu - si sarebbe spaventato, cercando di rimettere l'auto in carreggiata, ma finendo poi con l'uscire di strada e procedendo lungo la banchina che in quel momento era allagata per 43 metri, prima di riguadagnare l’asfalto.

Il tentativo di salvezza

In quel frangente, Emanuela Mura avrebbe visto la scena mentre si allenava arrivando dalla direzione opposta, con un giubbino vistoso e una luce bianca che la rendeva “perfettamente visibile”. «Quando l'autovettura uscì dalla sede stradale - chiarisce l'esperto - la Mura si rese immediatamente conto del pericolo che correva, così invertì rapidamente la direttrice di marcia, nel tentativo verosimile di cercare rifugio nella stradina per lo stagno (ex Saline) che si era appena lasciata alle spalle. Al momento quella era l'unica possibilità di salvezza, dato che se si fosse diretta verso la banchina sarebbe stata comunque travolta dalla Punto, mentre se si fosse diretta verso il centro della carreggiata la possibilità di essere travolta da altro veicolo era molto elevata». Il consulente arriva a queste conclusioni analizzando i referti dall’autopsia, ma anche i rilevi e condizioni dell'auto. «Purtroppo - conclude - quando percepì il pericolo, il tempo e lo spazio a disposizione erano ormai insufficienti: così venne colpita quando si trovava ad appena due metri dall’intersezione». La consulenza della parte offesa (Ferrigno) concorda con quella del pm, mentre sarà depositata in udienza quella della difesa (Falqui Cao).