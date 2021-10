Elvira Usai stravince e fa il bis 

San Giovanni Suergiu sceglie la continuità. Elvira Usai, 45 anni, sindaca uscente, ha stravinto le elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale. La sua lista “Riprendiamo il filo” ha avuto 2.274 preferenze contro le 1.180 dello schieramento “SiAmo San Giovanni Suergiu” guidato dalla sfidante, la consigliera di minoranza uscente Eloise Carboni.

L’analisi

Che i segnali fossero positivi per la prima cittadina uscente si era capito poco dopo le 16 quando nel seggio della frazione di Palmas, il primo a chiudere, ha ottenuto 192 preferenze contro le 109 di Carboni. Un divario che a Is Urigus, caposaldo del sindaco uscente, assumeva contorni ancora più netti: 344 a 97. Così come a Matzaccara: 212 contro i 162 della sfidante. E le quattro sezioni del centro hanno ampliato un divario già importante già da metà spoglio. Numeri importanti per un Comune dove, su 5.360 aventi diritto di voto, si sono recati alle urne 3.524 elettori, il 65,75 per cento, in leggero calo rispetto al 2016.

La prima a complimentarsi per la schiacciante vittoria, a urne ancora aperte, e con grande sportività, è stata proprio l’avversaria. «Il dato delle urne è inequivocabile. Il risultato delle frazioni è stato determinante. Faccio i miei più sinceri complimenti a Elvira per la sua rielezione. Sono comunque contenta del risultato. A modo nostro – ha commentato a caldo Eloise Carboni – abbiamo scritto un pezzetto di storia del paese. Non era mai accaduto che due donne si sfidassero per la guida del Comune. È stata una bella esperienza. Ora darò il mio contributo, come sempre, dai banchi della minoranza».

Il commento