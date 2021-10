Elmas sceglie il sindaco con una sfida a tre 

La riqualificazione della laguna è bloccata da anni. Argiolas ricorda: «Abbiamo il progetto preliminare “Gilia Waterfront” per la riqualificazione del sito. L’intenzione è coinvolgere pescatori e cittadini che diranno la loro per ottenere il massimo dei vantaggi». Per quanto riguarda il “Waterfront”, dice Orrù, «esiste un progetto, ma i soldi sono fermi in Regione per inadempienze. Completeremo la valorizzazione dell’area mantenendo il piano del parco unico “Molentargius-Santa Gilla”. Abbiamo avviato interlocuzioni per il recupero dello stabile della Protezione civile: l’idea è creare ittiturismo, mercato del pesce, zona ristoro, posti letto e un piccolo museo promuovendo il percorso chiese lagunari». Silvio Ruggeri punta sulla «creazione di un unico parco di valenza ambientale e archeologica, sviluppo di servizi, turismo, mercato a chilometro zero e sport acquatici».

Potenziale prima sindaca nella storia del paese, Maria Laura Orrù, rimarca «l’apertura di una stagione di grandi opportunità, come il Pnrr. Due gli assi principali: transizione digitale ed ecologica. Chi oggi non parla di questi aspetti è fuori dal mondo. Dobbiamo inserire Elmas in un network per la progettazione europea». Silvio Ruggeri punta sulla «zona franca: arrivare a una rete amministrazione, Cacip, aeroporto». La priorità di Giuseppe Argiolas «resta quella che abbiamo sempre garantito: servizi alla persona e scuola. Fondamentale il rapporto con le associazioni».

Un tempo avversari oggi alleati. E viceversa. Nella formazione delle tre liste in corsa alle elezioni comunali di Elmas hanno influito le spaccature in maggioranza e opposizione consumate negli ultimi cinque anni. Un esempio è la squadra della candidata a sindaca Maria Laura Orrù (“Elmas città futura”), ingegnera edile, architetta e consigliera regionale sostenuta da Possibile, M5s, Demos, Progressisti, Leu, Mdp, Articolo Uno, Europa Verde e Pd. Partito, quest’ultimo, di cui fanno parte Valter Piscedda e altri consiglieri dem uscenti, oggi alleati di Orrù, ma cinque anni fa contro di lei e in corsa con il sindaco uscente Antonio Ena di cui oggi sono avversari. Infatti quest’ultimo e i suoi assessori la tessera dem non l’hanno rinnovata formando una civica (“Elmas per tutti”) in sostegno del candidato a sindaco Giuseppe Argiolas, operatore nel settore di igiene ambientale. Anche il vicesindaco uscente è un ex Pd e, tra gli altri, oggi può contare sull’appoggio di vecchi oppositori. Chi nel Pd ci è rimasto, ma è contro il suo partito, è l’altro candidato a sindaco, Silvio Ruggeri (“100 passi per Elmas”), ragioniere e consulente tributario. Anche il figlio del compianto sindaco Giovanni è emblema delle spaccature in maggioranza: assessore dimissionario, oggi contro gli ex colleghi di Giunta, sostenuto da ex avversarie come Giulia Suella e Antonella Cancedda.

Un tempo avversari oggi alleati. E viceversa. Nella formazione delle tre liste in corsa alle elezioni comunali di Elmas hanno influito le spaccature in maggioranza e opposizione consumate negli ultimi cinque anni. Un esempio è la squadra della candidata a sindaca Maria Laura Orrù (“Elmas città futura”), ingegnera edile, architetta e consigliera regionale sostenuta da Possibile, M5s, Demos, Progressisti, Leu, Mdp, Articolo Uno, Europa Verde e Pd. Partito, quest’ultimo, di cui fanno parte Valter Piscedda e altri consiglieri dem uscenti, oggi alleati di Orrù, ma cinque anni fa contro di lei e in corsa con il sindaco uscente Antonio Ena di cui oggi sono avversari. Infatti quest’ultimo e i suoi assessori la tessera dem non l’hanno rinnovata formando una civica (“Elmas per tutti”) in sostegno del candidato a sindaco Giuseppe Argiolas, operatore nel settore di igiene ambientale. Anche il vicesindaco uscente è un ex Pd e, tra gli altri, oggi può contare sull’appoggio di vecchi oppositori. Chi nel Pd ci è rimasto, ma è contro il suo partito, è l’altro candidato a sindaco, Silvio Ruggeri (“100 passi per Elmas”), ragioniere e consulente tributario. Anche il figlio del compianto sindaco Giovanni è emblema delle spaccature in maggioranza: assessore dimissionario, oggi contro gli ex colleghi di Giunta, sostenuto da ex avversarie come Giulia Suella e Antonella Cancedda.

I cavalli di battaglia

Potenziale prima sindaca nella storia del paese, Maria Laura Orrù, rimarca «l’apertura di una stagione di grandi opportunità, come il Pnrr. Due gli assi principali: transizione digitale ed ecologica. Chi oggi non parla di questi aspetti è fuori dal mondo. Dobbiamo inserire Elmas in un network per la progettazione europea». Silvio Ruggeri punta sulla «zona franca: arrivare a una rete amministrazione, Cacip, aeroporto». La priorità di Giuseppe Argiolas «resta quella che abbiamo sempre garantito: servizi alla persona e scuola. Fondamentale il rapporto con le associazioni».

Da Santa Gilla

La riqualificazione della laguna è bloccata da anni. Argiolas ricorda: «Abbiamo il progetto preliminare “Gilia Waterfront” per la riqualificazione del sito. L’intenzione è coinvolgere pescatori e cittadini che diranno la loro per ottenere il massimo dei vantaggi». Per quanto riguarda il “Waterfront”, dice Orrù, «esiste un progetto, ma i soldi sono fermi in Regione per inadempienze. Completeremo la valorizzazione dell’area mantenendo il piano del parco unico “Molentargius-Santa Gilla”. Abbiamo avviato interlocuzioni per il recupero dello stabile della Protezione civile: l’idea è creare ittiturismo, mercato del pesce, zona ristoro, posti letto e un piccolo museo promuovendo il percorso chiese lagunari». Silvio Ruggeri punta sulla «creazione di un unico parco di valenza ambientale e archeologica, sviluppo di servizi, turismo, mercato a chilometro zero e sport acquatici».

A Santa Caterina

Quando parla di «unico parco» l’ex assessore include il compendio archeologico di Santa Caterina acquisito dalla Sogaer al prezzo simbolico di 10 mila euro. «Santa Gilla e Santa Caterina sono due poli che non possono essere separati: con la pista ciclabile regionale metteremo in rete il sito archeologico di Elmas e costruiremo, attraverso le ferrovie, le porta di ingresso per i turisti». Argiolas sottolinea che «il bene identitario più importante del paese finalmente appartiene al Comune, risultato della Giunta uscente. Sono già stati stanziati 150 mila euro per la messa in sicurezza e 250 mila per la progettazione di riqualificazione del sito». In Regione, assicura Orrù, «abbiamo avviato un discorso per messa in sicurezza e ristrutturazione del complesso. Dobbiamo restituire quanto prima il bene alla comunità».

Verde e spazi pubblici

Uno dei temi al centro delle polemiche è l’invasione di erbacce in centro. Argiolas assicura: «Abbiamo un nuovo piano del verde con incremento delle manutenzioni dove non siamo intervenuti, causa emergenza Covid che ci ha portato a pensare più alla persona che a questo servizio. Il piano è pensato in virtù dei nuovi spazi: abbiamo realizzato parchi giochi nelle piazze di chiesa e Aldo Moro. Siamo in attesa di installare nuovi giochi nel nuovo parco Berlinguer che sarà inaugurato a breve». Critica Orrù: «La Giunta uscente non è stata in grado di garantire il servizio. Interverremo con sfalcio dell’erba, manutenzione piazze e marciapiedi, giochi per bambini, spazi pubblici degradati e completamento piste ciclabili. Per noi il ripristino dell’ordinaria amministrazione è priorità. Tra gli obiettivi anche due grandi polmoni verdi con parchi sportivi». Ruggeri punta a «recuperare e valorizzare le zone degradate, anche con la conclusione della pista ciclabile: Elmas deve diventare un grosso spazio verde. Gli spazi pubblici vanno riqualificati partendo da un piano di manutenzione di strade e marciapiedi. Non abbiamo dubbi: le piazze devono tornare principale luogo di aggregazione, vita sociale e culturale dei masesi».

Opere pubbliche

I cantieri: «Viabilità – continua Ruggeri -, ma soprattutto la conclusione dei piani di risanamento bloccati da 30 anni». Argiolas non dimentica che «la Giunta uscente ha riqualificato le due strade principali: via Del Pino e Sulcitana. C’è poi il progetto per la nuova biblioteca, ampliamento della scuola dell’infanzia e il nuovo manto in sintetico dei campi di calcio, da tennis e i lavori, appena avviati, per la pista di atletica. Abbiamo inoltre le risorse per la strada di Tanca e Linarbus. Tra gli obiettivi la pista ciclabile e illuminazione nella strada di collegamento ad Assemini». Orrù vuole «completare un’arteria fondamentale, la strada sull’argine che consentirà di snellire il traffico in centro. Troppe le incompiute. Da risolvere i piani di risanamento: abbiamo in mente l’opera strategica della dorsale di via Polveriera».

Servizi e sport

«Dobbiamo dare risposte a vecchie e nuove povertà – continua Orrù -. Potenzieremo i servizi, uscendo dal semplice assistenzialismo. Massima cura per politiche giovanili e anziani. È necessaria inoltre una messa in rete delle associazioni per risposte concrete ai bisogni di tutti. Fondamentale l’interlocuzione con la scuola. Vogliamo garantire la connessione con il wi-fi pubblico, potenziare la biblioteca con una mediateca e recuperare il provveditorato per dare risposte alle associazioni. Abbiamo inoltre tante società sportive che attendono la messa a norma degli impianti. Non dimentichiamo il tema abbattimento consumi di acqua ed energia: inizieremo con l’installazione di fotovoltaici nelle strutture pubbliche, comunità energetiche con abbattimento delle bollette». L’obiettivo di Ruggeri è «siglare convenzioni per corsi formazione dei giovani mirati anche al supporto dei nostri anziani. Intendiamo migliorare qualità dei servizi e assistenza domiciliare dei più fragili. Tra gli obiettivi il de minimis a imprese e start up. Impianti sportivi da mettere a norma per le società». In casa Argiolas «i servizi alla persona sono priorità. Continueremo ad avere cura e attenzione verso gli anziani. Abbiamo ottenuto il comodato d’uso del provveditorato: potrà diventare incubatore di imprese per formazione giovani e polo per le associazioni».

Il sogno caserma

Elmas attende l’apertura di un presidio dei carabinieri. «Siamo in fase di interlocuzione avanzata con l’Arma – assicura Argiolas - e abbiamo presentato lo studio di fattibilità della caserma al comando generale. Stanziati 300 mila euro per la progettazione». Un obiettivo «fattibile», per Ruggeri, che vuole «aprire un comando operativo h24. I fondi ci sono ma vanno richiesti per un centro strategico di sicurezza della Città metropolitana». Orrù non ha dubbi: «Prima di tutto è necessario riprendere le interlocuzioni con il ministero per capire se ci sono possibilità di avere personale che occupi il presidio. Da qui lavorare per garantire maggiore sicurezza in paese».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata