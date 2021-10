Elmas, il Comune è in mano alle donne: «Premiate dagli elettori» 

Il Consiglio comunale di Elmas si tinge di rosa: Maria Laura Orrù è la prima donna della storia a indossare la fascia di sindaca del paese. Ma non solo: del suo gruppo di maggioranza sono state elette sette donne. Quattro gli uomini. Un dato che la neo sindaca sottolinea all’indomani della vittoria alle comunali (45,22 per cento delle preferenze) che l’hanno vista contrapposta a Giuseppe Argiolas e Silvio Ruggeri. «Il dato rafforza la volontà di un cambio di direzione da parte dei cittadini. Siamo fuori dagli schemi: tra i banchi dei Consigli comunali ci sono ancora troppe poche donne».

Si aspettava la vittoria?

«Sapevo di potermela giocare, sentivo voglia di cambiamento. Fin dal primo momento ho portato avanti la campagna elettorale dando priorità a un progetto chiaro, ben studiato, con un’idea precisa su Elmas. Questo è stato compreso molto bene dai cittadini».

Merito vostro o demerito della Giunta uscente?

«La precedente amministrazione ha commesso molti errori che poi si pagano. Noi siamo stati bravi: non partivamo avvantaggiati, c’è stato un crescendo di fiducia nei nostri confronti».

Che cosa vi chiedevano i cittadini in campagna elettorale?

«Si aspettano di mettere mano sull’ordinaria amministrazione: pulizia, ordine, decoro urbano. I masesi sono stanchi di vedere il paese in condizioni non all’altezza di Elmas. C’è poi da lavorare sul sociale e pensare alle difficoltà delle associazioni. Noi abbiamo risposto: fin da subito cercheremo di dare uno scossone all’ordinaria amministrazione. Prima di tutto bisognerà lavorare per e con gli uffici, macchina oggi sotto organico da rimettere in moto».

Affluenza al 56,22 per cento. Anche a Elmas quasi la metà degli aventi diritto non ha votato. Come conquistare la loro fiducia?

«Dando risposte e coinvolgendo i cittadini anche attraverso progetti inclusivi. Nel nostro programma la partecipazione è al centro: le persone si devono risentire parte del bene comune».

La Giunta è pronta?

«Ho bisogno di qualche giorno. Le aspettative sono tante, per garantirle bisognerà puntare su una squadra competente e di alto profilo».

Il più votato è stato l’ex sindaco Valter Piscedda (690 preferenze). Farà parte dell’esecutivo?

«A me non dispiacerebbe. Ma dipende anche da lui».

Entrambi siete all’opposizione in Consiglio regionale.

«Un vantaggio, consente al territorio, il nostro paese e i centri limitrofi, di avere canali preferenziali anche per incentivare l’occupazione».

Che rapporto avrà con l’opposizione?

«Io sono la sindaca di tutti. Parte dei masesi è rappresentata dalla minoranza che ha votato: anche a questi cittadini io garantirò pieno ascolto. L’importante è che l’opposizione in Consiglio sia costruttiva».

I primi obiettivi da realizzare?

«Il progetto per la laguna di Giliacquas deve essere portato a compimento. Recupero dello stabile della protezione civile: l’idea è creare ittiturismo, mercato del pesce, zona ristoro, posti letto. Apriremo un’interlocuzione con Area per realizzare nuovi alloggi popolari. Tra gli altri progetti, due polmoni verdi, lavoro sul sociale. L’obiettivo è realizzare tutto quanto scritto nero su bianco nel programma elettorale».

