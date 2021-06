Elisa, la figlia d’arte super campionessa di sollevamento pesi  

Quando guardava il suo papà Nicola sollevare quegli enormi pesi come fossero piume restava a bocca aperta: «Mi chiedevo “chissà come farà” e mi dicevo che un girono l’avrei voluto fare anche io». Era una bimbetta Elisa Sundas, oggi 18enne, che osservava quel padre forte e muscoloso come un eroe da imitare.

Dal sogno alla realtà

Poi è diventata grande e quel sogno di entrare nel mondo del sollevamento pesi lo ha realizzato: nelle scorse settimane ha vinto i campionati italiani assoluti juniores sollevando 80 kg di strappo e 90 di lancio «ero arrivata a 102 ma non l’hanno contato perché ho piegato un po’ il braccio, ma mi rifarò appena possibile», dice. Corre veloce la ragazza che pratica questo sport da appena due anni. «Prima», racconta, «ho iniziato con il crossfit che è una disciplina multifunzionale che include anche il sollevamento pesi e così a un certo punto ho deciso di dedicarmi solo a questo». Brava lo era già, ma col suo allenatore Luca Cincidda ha iniziato ad affinare la tecnica e a darci dentro sul serio.

Pesi e libri

Una passione che la porta a spostarsi tutti i giorni a Senorbì dove si allena. «La mia prima gara l’ho fatta a febbraio con le qualificazioni, poi ho fatto gli assoluti. È vero sono diventata forte in pochissimo tempo e se ci penso non ci credo neppure io. Ma sono molto motivata e voglio fare sempre di più». Frequenta la quinta del liceo artistico Brotzu «e quest’anno mi tocca pure la maturità, ho dovuto conciliare gli allenamenti con lo studio ma ci sono riuscita e ho preso anche la patente». Piercing al naso e lunghi capelli rasta, è la forzuta del gruppo di amici: «Sono sconvolti che faccio questo sport», dice ridendo, «ancora non ci credono. Quando ci sono da aprire bottiglie chiuse troppo resistenti o c’è da spostare qualcosa di pesante, chiedono sempre a me. Papà? Lui ovviamente è felicissimo di quello che faccio e che io abbia seguito le sue orme».

D’altronde la sua è una famiglia fuori dal comune e non poteva essere altrimenti: «Mia sorella ha 20 anni e fa body building. Entrambe siamo state influenzate ovviamente da nostro padre che ci ha sempre insegnato un certo stile di vita sano. Io ad esempio faccio una dieta particolare, rinuncio ai dolci o all’aperitivo, ma se proprio voglio una fetta di torta ogni tanto ci sta».

Vita dura

Perché sollevare pesi vuole dire anche tanti sacrifici: «Sono tante rinunce che però sono ricompensate da tutto quello che lo sport ti regala. Vincere gli assoluti è stata un’emozione enorme. Mi sono detta: è l’inizio di tutto. La mia vita sociale è praticamente zero: mi sveglio alle 6,30, poi scuola, pranzo, poi vi ad allenarmi e poi a casa a dormire».

L’arte

L’altra grande passione di Elisa Sundas è il disegno. «Faccio soprattutto ritratti con la penna bic. Anche questa è una cosa che coltivo da bambina. Fin da piccola diciamo che avevo una vena artistica, che poi ho coltivato piano piano». L’altro sogno era iscriversi al liceo artistico «e ci sono riuscita e sono felicissima». Elisa Sundas è così, simpatica e solare anche se deve rinunciare alle uscite con le amiche: «Quando scegli di fare sport a certi livelli devi metterlo in conto, ma è bellissimo anche così».

E non ha nessuna intenzione di fermarsi. «Il mio sogno è entrare nella nazionale di sollevamento pesi e vincere gli assoluti, ma non quelli juniores, quelli generali. Sto lavorando tanto e visto che sono solo all’inizio potrò farcela. Mi preparo duramente per quello, perché il mio obiettivo è vincere, sempre».

