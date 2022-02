Elisa, la bimba che ripulisce i nuraghi 

Innamorata dei nuraghi, delle tombe dei giganti e delle chiesette di campagna. «Ma non sopporto che ci sia spazzatura lì vicino». E allora Elisa Zedda, 8 anni appena, la prima cosa che fa ogni volta che visita un sito archeologico assieme al papà Martino, è raccogliere la spazzatura che vede nei paraggi. Sul modello di Greta Thumberg, fatte le debite proporzioni, s’intende.

La scelta

Domenica era alla Torre dei Dieci Cavalli. Attorno al monumento cartacce, lattine, plastica e maleducazione. Elisa ha indossato i guanti e raccolto tutto quello che poteva. Poi ha differenziato a casa. «Ma perché – ripete la bambina – la gente sporca? Una volta ho visto persino una lavatrice vicino ad un nuraghe. Io proprio non li capisco». Due settimane fa la pulizia della chiesetta campestre di Sant’Antioco (tra Muravera e San Vito), sabato (assieme a un grande gruppo di volontari) il Monte di San Priamo con l’antico santuario e un nuraghe.

Il gruppo

Un amore per l’ambiente che Elisa ha portato anche a scuola, terza elementare. «Ho fondato il club delle Greenkids. Controlliamo il cortile della scuola e se è sporco lo puliamo». Non solo: «Fa parte del club la squadra delle “ninja antialiga” (anti-rifiuti), se vediamo un bambino che sporca lo riprendiamo duramente». Elisa a volte riprende i compagni anche da sola «ma solo se vado con tutta la squadra mi ascoltano. Spero di riuscire ad allargare il club, magari anche al di fuori della scuola».

L’impegno non manca neppure tra i banchi : «La mia materia preferita è la storia – confessa – e mi piacciono anche italiano e matematica. Non amo troppo la geografia». E quando si parla di ambiente «sono sempre abbastanza pronta».

La missione

Una missione per Elisa, come spiega papà Martino, appassionato della storia della Sardegna e coordinatore del gruppo Archeo Sarrabus: «Ho cercato di trasmettere a mia figlia l’amore per i siti archeologici e per l’ambiente sin da piccolissima. Adesso però mi ha superato, non vede l’ora di fare una passeggiata per riportare un sito al suo splendore originario. Non possiamo più fermarci alla sola contemplazione, c’è sempre una lattina o una bottiglia di vetro da recuperare. E guai se non raccogliamo sino all’ultima cosa. Prima pulire e poi godersi lo spettacolo». Stessa atteggiamento nel centro del paese: «Se l’operatore ecologico non è passato vicino casa, Elisa interviene e noi dobbiamo collaborare. Diciamo che ci costringe a pulire tutta la strada. Però lo facciamo sempre con piacere. Speriamo che sia da esempio per tanti».

