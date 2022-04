Elezioni, un nome alternativo a Lutzu 

La vera cartina di tornasole per decifrare la tenuta dell’alleanza di centrodestra è il vertice di questa sera. Gli otto partiti della coalizione torneranno al tavolo per sciogliere definitivamente la riserva sull’unico nome attualmente in campo, quello del sindaco uscente Andrea Lutzu. Ma se fino a una settimana fa i tentennamenti degli alleati avevano spinto le trattative in un vicolo cieco, l’ultimo incontro ha diradato molti dubbi. Sul piatto della bilancia, ai no già dichiarati di Udc, Psd’Az, Sardegna 20Venti e Popolari Europei si è aggiunto quello annunciato dalla Lega. Cinque veti che costringono, almeno sulla carta, il gruppo di Fratelli d’Italia a un dietrofront.

Il dissenso

Che la strada fosse in salita per l’attuale primo cittadino non era una segreto per il consigliere regionale Francesco Mura. I segnali di dissenso erano stati numerosi: alcuni più espliciti, come quello dello scudo crociato fin dall’inizio delle trattative, altri più velati come quello dei sardisti. Controversa la posizione dell’ex leader di Fortza Paris, Mauro Solinas, la cui voce, in principio critica, è divenuta più cauta dopo il passaggio ai Riformatori. L’alleanza riuscirà a superare compatta l’onda d’urto dello stop ad Andrea Lutzu? Il leader di Fratelli d’Italia ha dichiarato, dopo il vertice di venerdì, che «l’unità della coalizione non è in discussione». Improbabile, dunque, che il partito si defili per proseguire da solo la sua corsa. D’altronde le regole del gioco erano chiare fin dall’inizio: ciascun partito vale uno. Un nome da sottoporre al giudizio delle altre forze e che, in assenza di una condivisione totale, per superare lo sbarramento avrebbe dovuto ottenere almeno cinque preferenze.

Le scelte

Se realmente il vertice odierno sancirà l’uscita di scena di Andrea Lutzu, l’asse di centrodestra dovrà cercare l’intesa su un altro nome. Tra gli ormai noti, quello di Massimiliano Sanna, gradito ai Riformatori e alla Lega, potrebbe essere indigesto a chi reclama una discontinuità con l’attuale amministrazione. Un punto d’incontro potrebbe trovarsi sull’azzurro Luca Faedda, già assessore al fianco di Angela Nonnis. Oltre i banchi dell’Aula degli Evangelisti, c’è l’opzione proposta dai Popolari Europei, che da tempo hanno manifestato l’intenzione di mettere a capo della coalizione la dirigente della Asl Maria Valentina Marras.