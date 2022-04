Elezioni, un esercito di candidati 

Nei Riformatori approda anche l’ex commissario Asl 5 ed ex sindaco di Cuglieri Gianni Panichi. Qualche nuovo ingresso anche in casa Forza Italia, pronta a sottoporre al giudizio degli elettori il nome di Redy Munini, ex coordinatore cittadino del servizio di raccolta dei rifiuti urbani; i sardisti, invece, avrebbero un posto in lista per Attilio Balduzzi. L’Udc punterà tra gli altri sull’attuale presidente dell’assemblea Antonio Franceschi, su Vincenzo Pecoraro che correrà al fianco di Giovanna Bonaglini e sull’ex consigliere Roberto Pisanu. Dallo Scudo crociato, invece, ha preso le distanze Ivano Cuccu, già al lavoro per la creazione di una lista civica. Nei Popolari europei sarebbero approdati i consiglieri uscenti Mauro Licandro e Patrizia Cadau.

Tra conferme e volti nuovi c’è spazio anche per qualche cambio di casacca. L’esercito dei candidati consiglieri alle Amministrative è in marcia. E poco conta se il quadro degli aspiranti sindaci è ancora incompleto: la caccia all’elettore si muove già in ogni direzione. Il Consiglio comunale uscente si riproporrà quasi in blocco il 12 giugno, anche se gli equilibri rispetto a 5 anni fa sono mutati.

Tra conferme e volti nuovi c’è spazio anche per qualche cambio di casacca. L’esercito dei candidati consiglieri alle Amministrative è in marcia. E poco conta se il quadro degli aspiranti sindaci è ancora incompleto: la caccia all’elettore si muove già in ogni direzione. Il Consiglio comunale uscente si riproporrà quasi in blocco il 12 giugno, anche se gli equilibri rispetto a 5 anni fa sono mutati.

Gli irriducibili

Tra gli irriducibili dell’Aula degli Evangelisti spicca l’assessore ai Lavori pubblici Francesco Pinna che a 80 anni compiuti è pronto a rimettersi in gioco. «Mi sento giovane - afferma l’esponente di Fratelli d’Italia - ho ancora energie da dedicare alla città». Il partito che oggi esprime il sindaco Lutzu dovrebbero schierare Peppi Puddu, Carlo Cerrone, Stefania Orrù, Fulvio Deriu e l’assessora Maria Bonaria Zedda. Incerta la posizione del collega di Giunta Angelo Angioi, mentre è sicuro l’addio del consigliere Antonio Iatalese, passato ai Riformatori Sardi. Insieme a lui saranno candidati gli uscenti Veronica Cabras, Andrea Muru, Giulia Solinas e Davide Tatti, oltre ai due assessori Massimiliano Sanna e Gianfranco Licheri.

Nuovi ingressi

Nei Riformatori approda anche l’ex commissario Asl 5 ed ex sindaco di Cuglieri Gianni Panichi. Qualche nuovo ingresso anche in casa Forza Italia, pronta a sottoporre al giudizio degli elettori il nome di Redy Munini, ex coordinatore cittadino del servizio di raccolta dei rifiuti urbani; i sardisti, invece, avrebbero un posto in lista per Attilio Balduzzi. L’Udc punterà tra gli altri sull’attuale presidente dell’assemblea Antonio Franceschi, su Vincenzo Pecoraro che correrà al fianco di Giovanna Bonaglini e sull’ex consigliere Roberto Pisanu. Dallo Scudo crociato, invece, ha preso le distanze Ivano Cuccu, già al lavoro per la creazione di una lista civica. Nei Popolari europei sarebbero approdati i consiglieri uscenti Mauro Licandro e Patrizia Cadau.

Centrosinistra

La lista dell’aspirante sindaco Efisio Sanna è a buon punto. «Stiamo lavorando per recuperare il rapporto di genere, attualmente le donne che hanno dato la disponibilità sono in numero maggiore rispetto agli uomini». Molti volti noti nel Pd: oltre all’ex assessora Maria Obinu, ci sono Giuseppe Obinu, Battista Ghisu e, ancora in forse, Roberto Martani e l’ex presidente del Consorzio industriale Massimiliano Daga. Per i santini è presto ma strette di mano e sorrisi raccontano di una campagna elettorale già nel vivo.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata