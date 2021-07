Elezioni, terza lista misteriosa 

Gigi Piano avrebbe la lista pronta, così come Gabriele Littera. Ma i due candidati alla carica di sindaco non fanno nomi degli aspiranti consiglieri e soprattutto sulle possibili alleanze. Resta da capire il ruolo delle diverse forze politiche in campo.

Le forze politiche

In tanti si chiedono cosa faranno i sardisti di Andrea Cocco, già candidato a sindaco due tornate fa; i socialisti che fanno capo all’ex assessore Tore Cadau e la vecchia guardia della destra (Sandro Pillitu, Mattia Pani, Sandro Buccoli, Barbara Seri), che hanno assistito in passato dai banchi della minoranza al lungo regno della sinistra guidata dai sindaci Ds e Pd Sandro Marongiu e Sergio Murgia. Mistero anche sulle scelte del gruppo che ruota su Carlo Pahler, grande artefice della caduta dell’ex sindaco Murgia affossato dal patto di dimissioni siglato davanti ad un notaio. Andranno con Piano e con Littera?

Gli interrogativi

Resta il mistero della terza lista e sulle scelte degli ex assessori dell’ex Giunta-Murgia. Maristella Pisano ha fatto sapere che non sarà candidata a sindaca. Ma cosa faranno Giulio Cossu, Mariano Ortu, Guido Carcangiu? Saranno ancora con lui? Oppure per loro potrebbe profilarsi una collocazione nel progetto di Gigi Piano: il candidato proposto dai Dem di Serramanna.

Gli ex consiglieri

Meritano un ragionamento a parte i nove consiglieri che hanno firmato la fine di Sergio Murgia. Degli ex della maggioranza (Valter Mancosu, Marcello Frongia, Carlo Lai, Anna Rita Zucca ed Emilio Frongia, i primi quattro del Pd) l’unico ad avere un piede nella corsa elettorale è Valter Mancosu: candidato certo con Gigi Piano. Più incerta la posizione dei quattro della ex minoranza Michele Melis, Manuela Ortu e Giacomo Dettori. Cosi come quella di Carlo Pahler (scaricato a mezzo Facebook da Gabriele Littera), che non nega la partecipazione ai tavoli elettorali: «Gli incontri su susseguono». E se Moralvia Montis, avvocato di professione e difensore politico di Sergio Murgia nel momento della sfiducia, unica della ex minoranza a non essersi dimessa, è una delle papabili (anche come capolista), un altro possibile candidato è il segretario provinciale sardista Alessandro Pontis.

