Elezioni, sfida per 19 comuni 

Sono giorni frenetici per la chiusura delle liste, la cui scadenza è fissata per il 14 maggio. A Oristano la campagna elettorale è già nel vivo da tempo per il centrosinistra dove Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Socialisti, Sinistra Italiana e Articolo Uno hanno trovato la quadra attorno al nome del consigliere comunale Efisio Sanna. Nei giorni scorsi ha annunciato la sua discesa in campo l’avvocato Sergio Locci, a capo di un progetto civico moderato. Ancora il alto mare il centrodestra, arenato da tempo sulla scelta del capo della coalizione.

Sono poco meno di 60 mila gli elettori che il prossimo 12 giugno, in provincia di Oristano, si recheranno alle urne per eleggere i Consigli di diciannove comuni. Oltre al capoluogo, dove è previsto l’eventuale turno di ballottaggio il 26 giugno, si voterà a Aidomaggiore, Ardauli, Baratili San Pietro, Bauladu, Gonnoscodina, Milis, Mogorella, Morgongiori, Nureci, Sagama, Sedilo, Seneghe, Siamanna, Terralba, Tinnura, Tresnuraghes, Uras e Zerfaliu.

Sono poco meno di 60 mila gli elettori che il prossimo 12 giugno, in provincia di Oristano, si recheranno alle urne per eleggere i Consigli di diciannove comuni. Oltre al capoluogo, dove è previsto l’eventuale turno di ballottaggio il 26 giugno, si voterà a Aidomaggiore, Ardauli, Baratili San Pietro, Bauladu, Gonnoscodina, Milis, Mogorella, Morgongiori, Nureci, Sagama, Sedilo, Seneghe, Siamanna, Terralba, Tinnura, Tresnuraghes, Uras e Zerfaliu.

Il capoluogo

Sono giorni frenetici per la chiusura delle liste, la cui scadenza è fissata per il 14 maggio. A Oristano la campagna elettorale è già nel vivo da tempo per il centrosinistra dove Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Socialisti, Sinistra Italiana e Articolo Uno hanno trovato la quadra attorno al nome del consigliere comunale Efisio Sanna. Nei giorni scorsi ha annunciato la sua discesa in campo l’avvocato Sergio Locci, a capo di un progetto civico moderato. Ancora il alto mare il centrodestra, arenato da tempo sulla scelta del capo della coalizione.

Terralbese

A Terralba il primo cittadino uscente Sandro Pili si ripresenta con buona parte della squadra di governo. Secondo indiscrezioni si starebbe lavorando anche a una seconda lista ma le trattative sarebbero arenate. A Uras si profila una sfida a 3: a contendere la fascia tricolore alla sindaca Anna Maria Dore saranno l’ingegnere Samuele Fenu e Maria Rita Porcu, a capo della civica PrimaVera Uras.

Alto Oristanese

Quadro già definito a Sedilo, dove l’uscente Salvatore Pes proverà a riottenere la fiducia degli elettori. Già ufficiali i nomi che compongono la sua lista, così come quella del suo avversario Gianni Meloni. Ad Ardauli il confronto sarà tra Roberto Putzolu, già a capo della Giunta per due legislature dal 2007 al 2017, e Tina Fadda. Rinuncia alla fascia tricolore l’attuale primo cittadino Massimo Ibba. Si viaggia ancora nel campo delle ipotesi ad Aidomaggiore: nel centro di 431 anime, non sembrerebbe intenzionato a ricandidarsi l’attuale sindaco Mariano Salaris. In paese sarebbe, però, in fase di costituzione una lista di cui non è stato ancora ufficializzato il leader. Trattative frenetiche anche negli altri centri per cercare di presentarsi pronti all'appuntamento con le urne.

Campidano

A Baratili San Pietro gli elettori potrebbero avere due opzioni: l’attuale primo cittadino Alberto Pippia, potrebbe contendersi la scena con Maria Cristina Sesselego, commerciante cagliaritana da tempo residente nel paese dell’oristanese. Dopo quindici anni alla guida del Comune di Bauladu, cede il passo Davide Corriga impegnato comunque nella formazione di una lista. Stavolta, però, starà dietro le quinte.

Centri commissariati

A caccia di un sindaco i tre centri governati da un amministratore straordinario: Gonnoscodina, Nureci e Seneghe. Nella città dell’olio, dopo due anni di gestione commissariale, la macchina politica si è rimessa in moto e Albina Mereu, già consigliera di maggioranza dal 2015 al 2020, è pronta a candidarsi per restituire una guida politica al paese.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata