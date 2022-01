Elezioni, primo ciak dei sardisti  

Di fatto un primo appuntamento politico targato Quattro Mori per testare il terreno del centrodestra cittadino, e iniziare ad analizzare i problemi e le richieste della città per stilare un programma elettorale da presentare ai selargini. «Abbiamo invitato tutte quelle forze politiche che compongono l’attuale maggioranza al governo della Regione», ha sottolineato il capogruppo del Psd’Az in Consiglio Paolo Schirru. «Iniziamo dallo sport, dove si sono concentrate le ultime criticità, per poi proseguire nelle prossime settimane con una serie di incontri in tutto il territorio per capire le reali esigenze della popolazione, insieme ai segretari delle forze politiche del centrodestra con cui auspichiamo di costruire un programma comune».

Il Psd’Az di Selargius inaugura di fatto la campagna elettorale in vista delle amministrative in città e lo fa partendo dallo sport, il settore dove nei mesi scorsi è esplosa l’emergenza tanto da chiudere tutti gli impianti causa inagibilità.

L’incontro

Criticità, proposte e soluzioni al centro di un incontro organizzato ieri nei campi di via don Bosco, allargato a tutte le forze politiche del centrodestra, oltre che a dirigenti e rappresentanti dello sport cittadino. «Ben vengano le risorse arrivate per il campo Generale Porcu, ma servono nuove strutture per le società sportive cittadine, quelle attuali non bastano», il pensiero comune di dirigenti sportivi e politici presenti. Fra loro anche gli ex sindaci Tonino Melis e Gianfranco Cappai, l’ex vicesindaca Gabriella Mameli, l’ex assessore Fabrizio Canetto. E l’ex assessore allo Sport Riccardo Cioni, silurato dall’attuale Giunta dopo il suo passaggio dai Riformatori al Psd’Az.

Prove di programma

Di fatto un primo appuntamento politico targato Quattro Mori per testare il terreno del centrodestra cittadino, e iniziare ad analizzare i problemi e le richieste della città per stilare un programma elettorale da presentare ai selargini. «Abbiamo invitato tutte quelle forze politiche che compongono l’attuale maggioranza al governo della Regione», ha sottolineato il capogruppo del Psd’Az in Consiglio Paolo Schirru. «Iniziamo dallo sport, dove si sono concentrate le ultime criticità, per poi proseguire nelle prossime settimane con una serie di incontri in tutto il territorio per capire le reali esigenze della popolazione, insieme ai segretari delle forze politiche del centrodestra con cui auspichiamo di costruire un programma comune».

Lega e Riformatori

Appello al quale ieri hanno risposto diversi sardisti selargini, la Lega con i due consiglieri comunali Simone Deiana e Marianna Mameli, insieme ai Riformatori con il segretario cittadino Nicola Tanda e l’ex vicesindaca Gabriella Mameli. Assenti Fi, Fdi, Udc e Sardegna Venti20. Presente invece Riccardo Cioni, invitato in qualità di ex assessore. «È stato un primo incontro importante», ha detto ha fine riunione, «il dialogo con le società sportive così come con gli altri settori e i cittadini in generale è fondamentale per una politica basata sul confronto per il bene della città».

L’ex vicesindaca Mameli aggiunge: «L’amministrazione sta mettendo in campo le risorse per rendere le strutture fruibili, alcune purtroppo richiedono degli interventi più importanti ai quali si sta facendo fronte. Condivido il pensiero che le attuali strutture non siano sufficienti per ospitare le tante società presenti nel territorio, per questo è necessario spingere su una serie di finanziamenti pubblici a disposizione, ma allo stesso tempo serve anche la volontà dei privati a investire».

Le società

Fra i dirigenti sportivi ha parlato Emiliano Melis, socio fondatore della Futura calcio: «Le strutture sportive in città sono le stesse di cinquant’anni fa, si sta cercando di rattoppare impianti obsoleti ma di fatto servono nuove palestre e nuovi campi».

