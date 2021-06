Elezioni, primi screzi nel centrosinistra 

Si anima la discussione nel centrosinistra in vista delle prossime elezioni comunali. Dopo la decisione del Partito Democratico di puntare sul nome di Pietro Morittu, gli alleanti chiedono maggiore condivisione sulle modalità di scelta del candidato sindaco. Non si sono fatte attendere le reazioni delle varie componenti del centrosinistra cittadino, e oggi i partiti e le liste della coalizione sono in fermento. I risultati numerici del sondaggio, commissionato dal Pd ed accettato da buona parte della coalizione, al momento non sono stati resi pubblici. A prevalere sul campione di cittadini intervistati telefonicamente dalla società di sondaggi, sarebbe stato il nome di Pietro Morittu: preferito da intervistati di diversa estrazione politica, compreso elettori che solitamente non votano per il centrosinistra, risultando quello con maggior opportunità di diventare il prossimo sindaco di Carbonia.

Le reazioni

Ma all’interno della coalizione, la discussione sarebbe ferma da diverso tempo e questa novità avrebbe colto impreparati gli alleati: «Prendiamo atto del fatto che il sondaggio è uno strumento di sintesi del Pd, che non chiude la questione della scelta del sindaco – dice Luca Pizzuto di Articolo Uno – non conosciamo i dati del sondaggio, non l’abbiamo visto e abbiamo appreso del risultato dalla stampa. Attendiamo di discuterne col resto della coalizione».

La coalizione

Nei prossimi giorni è prevista una riunione di coalizione in cui potrebbero emergere le reali intenzioni di tutti gli attori coinvolti. «Siamo un po’ sorpresi che una decisione così importante venga comunicata in questo modo, ma non vogliamo formalizzarci su questo – afferma Elisabetta Fois, in corsa con una lista civica – è assolutamente legittimo che il Pd scelga un candidato da proporre alla coalizione. Ora resta da capire quale strumento verrà utilizzato per scegliere un nome che rappresenti tutti. È importante definire il perimetro della coalizione e i temi del programma da portare avanti. Siamo disponibili al massimo dialogo, purché si trovi insieme il metodo di scelta del candidato a sindaco, sia esso frutto di un tavolo di trattative, di primarie o di altri strumenti».

Ma non tutti nel Pd sono d’accordo con quanto deciso dall’assemblea cittadina. Anche l’ex sindaco Giuseppe Casti, aderente al del gruppo consigliare del PD, ha da tempo espresso la volontà di mettersi a disposizione per un’eventuale ricandidatura, ma non sarebbe stato oggetto del sondaggio: «Constatiamo che i dirigenti del partito abbiano volutamente escluso una parte del Pd. Con altri iscritti abbiamo più volte chiesto di discutere di programmi e ci siamo detti pronti a partecipare ad elezioni primarie, ma non siamo stati ascoltati - dice Giuseppe Casti - a questo punto valuteremo altre strade compreso quella di una coalizione civica, ma la possibilità di stare nel Pd è sempre più lontana».

