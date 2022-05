Elezioni, per ora Pili corre da solo  

Cinque anni fa sono scesi in campo addirittura in quattro. Ora invece l’avversario potrebbe essere solo uno: il quorum. L’attuale primo cittadino Sandro Pili, infatti, rischia di presentarsi da solo alle elezioni comunali. Salvo naturalmente colpi di scena nei prossimi dieci giorni. Il 14 maggio scade il termine per presentare le liste elettorali in vista delle elezioni per scegliere il nuovo sindaco, il prossimo 12 giugno. A oggi però non c’è nessun nome all’orizzonte oltre quello del sindaco attuale. Per la cittadina del terralbese sarebbe un fatto inedito.

Il caso

Per Terralba, quasi diecimila abitanti, in provincia il Comune più grande dopo Oristano, si tratterebbe di un caso clamoroso. Per la prima volta nella storia andrebbe in scena una competizione elettorale con una sola lista. Anche il 7 aprile del 1946, quando vinse con la Democrazia Cristiana Severino Lay, si presentarono quattro liste. Già da allora c’era un forte interesse per amministrare il paese, contrariamente a quanto sta accadendo in questi giorni.

Nessun nome

Sembra ormai quindi tramontata l’idea di mettere in piedi una lista formata da tanti ex amministratori comunali. Dopo tanti incontri per tentare di individuare un capolista, il gruppo non ha mai raggiunto un accordo. Motivo per il quale non è stato scelto il candidato. Un po’ come sta accadendo per il centrodestra oristanese: dopo infinite riunioni la coalizione non riesce a trovare la quadra.