Elezioni, Oppi promuove il sindaco Concu 

Durante il suo intervento ha spazzato via anche le voci su un’eventuale vicinanza a Franco Camba - a un passo dalla candidatura con un polo civico - democristiano di lungo corso e ormai ex Udc. «Il partito è compatto sul nome di Concu, non esistono altri candidati da sostenere», ha ribadito Oppi. «E la presenza di Nello Cappai conferma l’unità dell’Udc a Selargius». Al suo fianco nell’incontro anche il segretario provinciale del partito Andrea Floris, l’ex sindaco di Quartu Mauro Contini, fedelissimo di Oppi, e lo stesso Concu. Così come non è passata inosservata la presenza dell’ex sindaco di Selargius Tonino Melis.

Oppi è voluto essere presente all’incontro selargino per discutere sul programma elettorale e ribadire di persona il suo appoggio a Concu. «Per l’ottima azione di governo che ha portato avanti in questi cinque anni, e per il programma che sta presentando con la sua ricandidatura», ha sottolineato Oppi. «Selargius è cresciuta e migliorata, questo anche grazie al buon lavoro di Concu e della sua maggioranza».

«L’Udc è con Concu, nessun appoggio ad altri candidati in campo». Il leader regionale dello scudo crociato Giorgio Oppi annuncia ufficialmente il sostegno al sindaco uscente di Selargius Gigi Concu, ricandidato alla guida del centrodestra, e fuga ogni dubbio sul possibile appoggio del suo partito a Franco Camba, ex Udc. Parole pronunciate nella sala polifunzionale di Sì ‘e Boi durante una riunione elettorale convocata in vista delle Amministrative in città.

«L’Udc è con Concu, nessun appoggio ad altri candidati in campo». Il leader regionale dello scudo crociato Giorgio Oppi annuncia ufficialmente il sostegno al sindaco uscente di Selargius Gigi Concu, ricandidato alla guida del centrodestra, e fuga ogni dubbio sul possibile appoggio del suo partito a Franco Camba, ex Udc. Parole pronunciate nella sala polifunzionale di Sì ‘e Boi durante una riunione elettorale convocata in vista delle Amministrative in città.

Il sigillo

Oppi è voluto essere presente all’incontro selargino per discutere sul programma elettorale e ribadire di persona il suo appoggio a Concu. «Per l’ottima azione di governo che ha portato avanti in questi cinque anni, e per il programma che sta presentando con la sua ricandidatura», ha sottolineato Oppi. «Selargius è cresciuta e migliorata, questo anche grazie al buon lavoro di Concu e della sua maggioranza».

Le parole su Camba

Durante il suo intervento ha spazzato via anche le voci su un’eventuale vicinanza a Franco Camba - a un passo dalla candidatura con un polo civico - democristiano di lungo corso e ormai ex Udc. «Il partito è compatto sul nome di Concu, non esistono altri candidati da sostenere», ha ribadito Oppi. «E la presenza di Nello Cappai conferma l’unità dell’Udc a Selargius». Al suo fianco nell’incontro anche il segretario provinciale del partito Andrea Floris, l’ex sindaco di Quartu Mauro Contini, fedelissimo di Oppi, e lo stesso Concu. Così come non è passata inosservata la presenza dell’ex sindaco di Selargius Tonino Melis.

Tuveri corre da solo

Sul fronte del centrosinistra - in trattative con Psd’Az e Cinque Stelle - c’è invece la rottura ufficiale di Mario Tuveri - Italia in Comune - con il segretario provinciale e consigliere comunale del Pd Francesco Lilliu. A innescare l’ennesimo malcontento l’ultimo incontro di coalizione, con tutte le forze politiche che stanno costruendo il gruppo civico intorno al nome di Franco Camba, al quale Tuveri non sarebbe stato invitato. «Dispiace per l’ostracismo esercitato nei miei confronti proprio da chi invoca senso di responsabilità, ma non ammette voci di dissenso alla propria, e ciò anche in considerazione del lavoro svolto per il centrosinistra in questi cinque anni di opposizione», il commento di Tuveri. «Evidentemente, l’aver sommato, durante questo periodo, solo tre assenze alle adunanze consiliari e l’aver portato il Consiglio comunale a discutere dei problemi dei selargini con tante interrogazioni e mozioni, non valgono ad ottenere il biglietto per la partecipazione ad una riunione come quella di lunedì», dice.

Rottura definitiva

E conclude: «Ritengo, pertanto, insanabile la rottura che si è creata con chi, pur senza averne mandato, ha riunito le varie forze di centrosinistra per imporre il proprio nominativo alla carica di sindaco magari facendolo passare per condiviso. Per questo», annuncia Tuveri, «di concerto con gli amici che mi sostengono, valuterò la possibilità di partecipare alla contesa elettorale come candidato alla carica di sindaco di una lista civica».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata