Elezioni, l’ira di Forza Italia 

Poco più di tre settimane alla scadenza per la presentazione delle liste e una situazione che più ingarbugliata non si può. È ogni giorno più tortuoso il cammino verso le Amministrative del 12 giugno. Il centrodestra oristanese brancola nel buio: il vertice in programma ieri è andato deserto, inutile riunire il tavolo alla luce delle assenze annunciate.

Il forfait

Da una parte i Riformatori sardi che avevano già comunicato di essere impegnati in una riunione di partito; dall’altra Forza Italia che non indietreggia di un millimetro sulla candidatura di Luca Faedda. «Ma attenzione, la nostra non è un’imposizione - chiarisce il consigliere regionale Emanuele Cera - Sono saltati gli accordi, nessuno ha avuto il coraggio di prendere una posizione precisa». Di fatto il confronto tra gli alleati si è interrotto bruscamente prima ancora che i nomi in campo, fatta eccezione per quello del sindaco uscente, venissero messi ai voti. «Esattamente come ci siamo espressi in democrazia sulla figura di Andrea Lutzu - va avanti Cera - allo stesso modo avremmo dovuto esaminare le proposte degli altri partiti». Uscire dall’impasse si sta rivelando più difficile del previsto, gli incontri tra i dirigenti locali degli otto simboli non hanno prodotto significativi passi avanti.

La trattativa

L’ipotesi di lasciare a Cagliari il controllo della partita però non piace a nessuno: non convince il Psd’Az, seppure la voce del segretario Christian Solinas sarebbe certamente autorevole; non entusiasma Forza Italia che paventa addirittura un intervento a gamba tesa da parte dei vertici romani. E anche i Riformatori la giudicano una sconfitta per la città. La trova umiliante il leader dei Popolari Europei Attilio Dedoni anche se il timore di essere tagliato fuori dai giochi non sembra neppure sfiorarlo. «Sono commissario per la Sardegna della Federazione nazionale dei Democratici Cristiani» dichiara. Già da tempo, però, l’ex consigliere regionale bacchetta gli alleati sul modus operandi. «Dico da tempo che non si può scegliere il sindaco semplicemente mettendolo ai voti - afferma - Occorre fare valutazioni approfondite sui candidati». Il nome della dirigente Asl Maria Valentina Marras resta per Dedoni un’ipotesi percorribile. «Continueremo a fare il possibile per mantenere unita la coalizione - aggiunge - lavoriamo per evitare la rottura ma, se costretti, saremo in lizza anche da soli, la nostra lista è già pronta». Gli appelli all’unità rimbalzano da un partito all’altro, di fatto quali saranno i prossimi passi nessuno sembra saperlo e le possibilità che un terzo asse faccia la sua comparsa nello scenario politico cittadino non è da escludere.