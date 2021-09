Elezioni, la carica dei 44 candidati 

Anche l’anima contadina di Serramanna è rappresentata, in perfetta par condicio, nelle tra liste. Evelino Picci, giovane imprenditore agricolo, è schierato con Pahler. Un giovane coltivatore, Nicola Lai, anche per Littera, mentre Piano punta su Sandro Buccoli (esperto dipendente di un ente strumentale regionale) per le competenze in materia agraria.

Non sarà quindi un caso che fra i candidati (nessuno tra loro, altro dato saliente, al di fuori dal capogruppo è stato mai un amministratore) scelti da Pahler ci siano tre ultrasessantenni pensionati: Anna Felicita Ledda, Alberto Mulas e Giuseppina Murgia. Una pensionata, Lorenza Maria (Lory) Cancedda, 69 anni, ex insegnante, anche nella lista Più Serramanna dell’ex consigliere regionale del Pd (attuale segretario provinciale Dem) Gigi Piano. Che, per restare nell’ambito della carta d’identità, ha un’età media di 39 anni. La stessa, curiosamente, della lista Serramanna Città Migliore di Gabriele Littera, che ha in Lorenzo Ara, 18 anni, il più giovane dell’intero novero dei 44 candidati.

Un neo diciottenne (Lorenzo Ara, il candidato baby della lista Serramanna Città Migliore, guidata dal fondatore del circuito Sardex Gabriele Littera, ha compiuto 18 anni il 13 marzo) e poi la carica dei quarantenni (14 dei 44 candidati a consigliere) e dei trentenni (sette in tutto). A scorrere le tre liste in campo alle prossime elezioni amministrative in relazione i dati statistici regalano alla lista guidata dall’ex consigliere comunale Carlo Pahler la palma di più vecchia: l’età media di Serramanna FuTUra, è di 49 anni. I dodici aspiranti alla carica di consigliere comunale della lista di Pahler Serramanna FuTUra sono mediamente più anziani di 10 anni rispetto alle liste concorrenti, che si fermano appena sotto la soglia dei 40 anni di media.

Gli anziani

I mestieri

Parità di genere

Almeno ai nastri di partenza, c’è la perfetta parità di genere. Cinquanta per cento donne (Lorenza Maria Cancedda, Maria Giuseppa Fusco, Erika Littera, Giuseppina Molino, Maria Dolores Sedda, Marta Solinas, Barbara Steri, Anna Rita Zucca) e 50 uomini (Andrea Lasio, Davide Batzella, Sandro Buccoli, Valter Mancosu, Sandro Pillitu, Emilio Frongia, Valentino Spiga, Eugenio Valdes) nella squadra di Piano. Anche la composizione della altre liste rispetta le quote rosa. Otto donne e otto uomini, quindi, per Serramanna Città Migliore di Littera (Loretta Fenu, Michela Medda, Moralvia Montis, Noemi Lisci, Veronica Medda, Francesca, Cossu, Maria Francesca Pontis, Elena Fadda, Giacomo Dettori, Giovanni Maccioni, Marco Maccioni, Federico Serratore, Maurizio Solinas, Guido Carcangiu, Nicola Lai, Lorenzo Ara). Finisce in pareggio (sei a sei) anche la partita di genere fra i candidati di Pahler: Anna Felicita Ledda, Antonia Intilla, Giuseppina Murgia, Daniela Cirina, Sara Atzeni, Valentina Palmas, Evelino Picci, Emanuele Mallocci, Michele Melis, Alberto Mulas, Stefano Onida, e Ottaviano Murgia).

