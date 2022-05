Elezioni, la carica dei 323 

Dal punto di vista anagrafico, chi conquista la palma della formazione più giovane è Sinistra Futura, con un’età media di poco inferiore ai 42 anni, seguita a ruota dal Psd’Az. Ma è nell’elenco di FdI il nome dell’aspirante inquilino di Palazzo degli Scolopi con meno primavere: Leonardo Murgia compirà 19 anni solo a dicembre. Il più “maturo”, invece, è Costanzo Contini, classe 1929 e ancora tanta voglia di mettersi al servizio della città. Originario di Macomer ed ex dipendente del Consorzio di bonifica, è candidato nella lista Per Efisio Sanna sindaco. Tra gli aver 80 è da inquadrare anche l’assessore uscente Francesco Pinna, che dopo una breve parentesi in Fratelli d’Italia torna sulle schede elettorali sotto il simbolo di Forza Italia.

Braccia conserte e sorriso ammiccante: non imbattersi in almeno uno dei migliaia di santini che invadono le piazze, virtuali e non, è quasi impossibile. Scorrendo le quindici liste a sostegno dei quattro pretendenti alla fascia tricolore, il primo dato ad emergere è che la politica è un sostantivo femminile solo sul dizionario: nessuna coalizione ha affidato al gentil sesso la leadership (nella scorsa tornata elettorale le candidate alla carica di sindaco erano tre su sei); tra i simboli, solo nelle fila di Forza Italia, Oristano Democratica e Possibile e la lista Identità e Tradizione, la bilancia pende dalla parte delle donne. Gli azzurri mettono in campo 14 quote rosa su 24, la lista di Francesco Federico 10 su 16, quella di Filippo Murgia 12 su 23.

La lista più “rosa” è quella di Forza Italia, quella “junior” è targata Sinistra Futura. Il candidato più anziano? Ha 93 anni e corre al fianco del candidato sindaco Efisio Sanna. Tra sorprese, conferme e cambi di casacca, ecco il popolo degli aspiranti candidati consiglieri oristanesi: un esercito di 323 in marcia per conquistare uno scranno nell’Aula degli Evangelisti.

Le donne

Fasce d’età

Le professioni

Tra le categorie professionali più rappresentate alla tornata elettorale del prossimo 12 giugno c’è quella degli insegnanti di ogni ordine e grado: dai banchi di scuola a quelli del Consiglio comunale il passo è breve. Confermando una tendenza già emersa cinque anni fa, poi, c’è la carica degli avvocati (difficile trovare una lista dove non ve ne sia almeno uno in corsa). In lizza anche molti operatori sanitari, a cominciare dai medici, passando per infermieri e oss. In corsa, stavolta senza cavallo, anche numerosi protagonisti della Sartiglia, come Claudio Tuveri, Daniele Ferrari e Annina Euripide. Tra volti nuovi e vecchie conoscenze (buona parte degli uscenti tenta il bis), nel prossimo appuntamento alle urne si assisterà anche a qualche giravolta. Qualcuna annunciata da tempo, come quella di Patrizia Cadau che, salutato il Movimento 5 Stelle di cui nel 2017 era candidata sindaco, ha sposato il progetto dei Popolari Europei, o quella di Antonio Iatalese che ha abbandonato FdI per i Riformatori. E ancora Giuliano Uras che ha lasciato l’Udc per Sardegna20Venti; infine Paolo Angioi, approdato nell’Udc dopo l’addio al Psd’Az.

