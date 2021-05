Elezioni, il Pd pronto a schierare Piano 

Caccia aperta al successore di Sergio Murgia alla carica di sindaco. L’ex primo cittadino, decaduto dopo la sfiducia scritta dalle dimissioni di cinque consiglieri della sua maggioranza, e di quattro del gruppo di opposizione, non è più candidabile. Per lui i due mandati da sindaco (nove anni complessivi), potrebbero però non essere la fine della sua esperienza nel municipio di via Serra. Murgia, sempre più attento alla comunicazione, si rivolge ai serramannesi (ma sarebbe meglio dire ai suoi elettori) ancora con il piglio del sindaco: difficile immaginare il futuro di Serramanna senza la sua presenza. Il suo avversario del 2017, Michele Melis, sarebbe oggi fuori dai giochi per le comunali del prossimo autunno.

Il centrosinistra

Se non proprio giorni, quelle che seguono saranno settimane decisive. Anche, e soprattutto, per Gigi Piano, uomo forte del Partito Democratico cittadino, attuale segretario Dem provinciale che, dopo avere calcato altri palcoscenici politici (è stato assessore provinciale del Medio Campidano e consigliere regionale), potrebbe essere a capo della lista di centrosinistra. Per Piano, che negli ultimi quindici anni non è stato mai nemmeno candidato come consigliere, la prossima tornata elettorale potrebbe essere quella buona per la scalata alla carica di sindaco della sua Serramanna. Incarico che è sembrato alla sua portata fin dal 2012, quando a correre, e vincere, è stato proprio Murgia.

La situazione

Il diretto interessato non nega le voci attorno al suo nome. «Io sono a disposizione ma è presto per sciogliere riserve. Fare il sindaco della mia cittadina? Sono un soggetto politico, è ovvio che mi farebbe piacere”, si limita a dire Piano. Le trattative, per tessere alleanze in vista del voto, si susseguono su più tavoli. Dentro la politica e nel mondo dell’imprenditoria che potrebbe prestare all’amministrazione della cittadina una delle sue figure più rappresentative. Data come possibile candidato a sindaco. Da ambienti interni Dem trapelano indiscrezioni che parlano di trattative aperte ad ampio raggio. Il ragionando con tutti i gruppi, avrebbe come obiettivo «un’alleanza di ampia condivisione». La sintesi, su questo punto, la fa lo stesso Gigi Piano: «Lavoriamo per riportare il sereno nel paese».

I movimenti

Da decifrare il ruolo di Carlo Pahler, ex consigliere di minoranza, molto attivo sui social e sempre molto polemico con l’ex primo cittadino Murgia, fino a qualche settimana fa dato come possibile candidato a sindaco di Serramanna. Le dimissioni di Pahler (insieme a quelle degli altri consiglieri) hanno dato la spallata decisiva a Murgia. Che non ha preso bene quello che ha da subito definito “un agguato politico che mi ha fatto cadere”, e lavorerebbe ad un piano per la sua rivincita personale. Insomma: il dopo Sergio Murgia potrebbe essere ancora segnato da Sergio Murgia. Indiscrezioni, tutte da confermare, lo dicono impegnato nella costruzione di una lista dove lui avrebbe un ruolo tutt’altro che da comprimario.

RIPRODUZIONE RISERVATA