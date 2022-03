Elezioni, il giorno del centrosinistra 

Sulla rosa dei papabili nessuno si sbilancia. «Sono diversi i nomi sul tavolo - si limita a dire Alberto Boasso - l’unica certezza è che non esiste alcun veto da parte degli alleati». Dichiarazione che smorza sul nascere l’ipotesi, circolata in qualche corridoio, di una presunta ostilità dei Socialisti nei confronti del capogruppo del Pd Efisio Sanna. Quella dell’ex assessore della Giunta Tendas resta, insomma, la candidatura più accreditata, seguita a ruota da quella dell’ex numero uno del Consorzio industriale Massimiliano Daga.

«Ci siamo presi una giornata di tempo - conferma il segretario cittadino del Partito Democratico Alberto Boasso - ora i tempi sono maturi per presentare alla città la nostra proposta». Nella sede di via Canepa, assieme ai rappresentanti di Pd, Movimento 5 Stelle, Partito Socialista, Articolo Uno e Sinistra Italiana, stavolta è atteso anche il promotore del progetto civico “Oristano democratica e possibile” Francesco Federico, che nelle scorse settimane si era detto disponibile a dare il suo contributo «ma solo in presenza di un progetto unitario». Requisito raggiunto con la condivisione di un documento che sarà formalizzato, però, solo dopo la scelta del candidato primo cittadino. «Abbiamo trovato una buona convergenza - aggiunge il consigliere regionale pentastellato Alessandro Solinas - ora lavoriamo serenamente».

Ventiquattro ore di riflessione per tornare al tavolo con le idee chiare e dare il via, già da domani, alla campagna elettorale. Il centrosinistra è pronto a sciogliere le riserve sul candidato alla carica di sindaco: dopo il vertice di mercoledì, oggi appuntamento decisivo per trovare la quadra e ufficializzare il nome dell’aspirante primo inquilino di Palazzo Campus Colonna. Non vogliono indugiare oltre i partiti della coalizione che, forti della ritrovata unità, allungano il passo.

Ventiquattro ore di riflessione per tornare al tavolo con le idee chiare e dare il via, già da domani, alla campagna elettorale. Il centrosinistra è pronto a sciogliere le riserve sul candidato alla carica di sindaco: dopo il vertice di mercoledì, oggi appuntamento decisivo per trovare la quadra e ufficializzare il nome dell’aspirante primo inquilino di Palazzo Campus Colonna. Non vogliono indugiare oltre i partiti della coalizione che, forti della ritrovata unità, allungano il passo.

Rush finale

«Ci siamo presi una giornata di tempo - conferma il segretario cittadino del Partito Democratico Alberto Boasso - ora i tempi sono maturi per presentare alla città la nostra proposta». Nella sede di via Canepa, assieme ai rappresentanti di Pd, Movimento 5 Stelle, Partito Socialista, Articolo Uno e Sinistra Italiana, stavolta è atteso anche il promotore del progetto civico “Oristano democratica e possibile” Francesco Federico, che nelle scorse settimane si era detto disponibile a dare il suo contributo «ma solo in presenza di un progetto unitario». Requisito raggiunto con la condivisione di un documento che sarà formalizzato, però, solo dopo la scelta del candidato primo cittadino. «Abbiamo trovato una buona convergenza - aggiunge il consigliere regionale pentastellato Alessandro Solinas - ora lavoriamo serenamente».

I nomi

Sulla rosa dei papabili nessuno si sbilancia. «Sono diversi i nomi sul tavolo - si limita a dire Alberto Boasso - l’unica certezza è che non esiste alcun veto da parte degli alleati». Dichiarazione che smorza sul nascere l’ipotesi, circolata in qualche corridoio, di una presunta ostilità dei Socialisti nei confronti del capogruppo del Pd Efisio Sanna. Quella dell’ex assessore della Giunta Tendas resta, insomma, la candidatura più accreditata, seguita a ruota da quella dell’ex numero uno del Consorzio industriale Massimiliano Daga.

Il fronte

L’attesa è finita, salvo imprevisti dell’ultima ora, entro questa sera la corsa al Municipio avrà il suo primo podista e i partiti potranno concentrarsi sulla chiusura delle liste. Quella del Partito Democratico sembra già a buon punto. «Siamo in dirittura d’arrivo - afferma Boasso - abbiamo coinvolto persone con un’esperienza politica alle spalle, ma anche molti volti nuovi». Più ripida la strada per il Movimento 5 Stelle anche se «il partito gode di buona salute in città - assicura Solinas - la volontà è quella di creare un progetto civico che recepisca le istanze della cittadinanza». Una lista, dunque che potrebbe accostare più simboli.

La partita politica dunque entra nel vivo: a Oristano per le prossime elezioni amministrative di primavera si profila il più classico dei duelli elettorali tra i due poli.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata