Elezioni, il caso De Giorgi rimescola le carte 

Se si pensava che le liste sarebbero state solo due, spunta, invece, la possibilità anche di una terza alleanza. «Ci stiamo lavorando», ha detto Efisio Perra, ormai lontano dal gruppo “Impegno e Rinnovamento” con cui durante le scorse elezioni ha sostenuto Pietro Pisu. Oltre Perra, però, l’attuale sindaco nel corso degli anni ha perso anche il sostegno di Franco Paderi, Rita Ambu e Gianni Pistidda, senza dimenticare Rosy Porcu, assente da diversi mesi in Consiglio comunale. “Impegno e rinnovamento”, dunque dovrà sicuramente cambiare nome. Ripartirà con Pisu in testa dall’attuale Giunta composta da Tonino Meloni, Walter Caredda, Maria Grazia Fois ed Elisabetta Contini. I cinque hanno già trovato quella che sarà la loro sede durante la campagna elettorale: una ex macelleria in via Nazionale a pochi passi dal palazzo comunale.

Il terremoto giudiziario che ha coinvolto il consigliere di minoranza Valerio De Giorgi rischia di sconvolgere il gioco delle alleanze in previsione delle prossime elezioni comunali, in programma tra maggio e giugno a Quartucciu. Dapprima si diceva che De Giorgi si stesse apparentando con l’attuale sindaco, Pietro Pisu, per sostenerlo nel tentativo di bis. Successivamente, invece, i rumors lo volevano vicino all’ex assessore al bilancio Franco Paderi, ma il diretto interessato aveva preferito non sbilanciarsi.

Cosa succede

L’ipotesi terza lista

Chi esce e chi resta

Sembra al momento non essere prevista la ricandidatura della capogruppo di maggioranza, Rita Rex, al contrario, Sandra Vargiu, sempre molto “defilata” nelle file della maggioranza nell’Aula di via Giofra, è pronta a sostenere il gruppo che ha già appoggiato cinque anni fa, così come certa dovrebbe essere la candidatura di Cristian Mereu, ora nel gruppo misto, con Pisu. «La lista è ogni giorno in evoluzione», è il commento telegrafico del primo cittadino. Intanto Carlo Schirru e Simone Murru, ex consiglieri con Lalla Pulga, da diversi mesi non si perdono una seduta del Consiglio comunale.

Gli sfidanti

Dall’altra parte, il gruppo “Quartucciu ri- parte” capitanato da Damiano Paolucci dovrebbe mantenere in linea di massima l’ossatura di cinque anni fa. Paolucci avrà certamente al suo fianco Michela Vacca, con lui oggi nei banchi della minoranza, e Vinicio Piras. «Sicuramente non ci sarà Sebastiano Pinna, con noi la scorsa volta che ha scelto di non candidarsi, ma è comunque pronto a sostenere la lista», afferma Paolucci.

La possibile sorpresa

Intanto il nome di Gilberto Pisu, che sembrava ormai archiviato, come da lui stesso dichiarato attraverso le sue pagine social, è invece tornato alla ribalta dopo che, insieme a Gennaro Fuoco, forse candidato con i Riformatori a Selargius, sembra abbia partecipato a una riunione con la presidente del Consiglio Rita Ambu. Quest'ultima, si dice, sarebbe la possibile candidata sindaca alla guida di una terza lista di cui farebbero parte anche Franco Paderi, Walter Pibiri ed Efisio Perra. «No comment», si limita a dire Ambu. Dunque senza smentire.

