Elezioni, è tempo di sondaggi 

«Quale lista voterete: quella di Gabriele Littera, di Gigi Piano o una eventuale terza lista di Sergio Murgia?». Il quesito è stato posto telefonicamente in questi giorni a molti serramannesi. Un sondaggio elettorale che, dopo le prime incertezze sull’attendibilità, ha un autore. «Lo abbiamo commissionato noi: è uno strumento utile in chiave elettorale. Sono state contattate centinaia di persone, ne faremo anche altri nelle prossime settimane», afferma Gabriele Littera, amministratore di Sardex, uno dei due (insieme a Gigi Piano) ad avere ufficializzato la sua candidatura a sindaco.

Il sondaggio

«Il ricorso ai sondaggi non significa che ci sottrarremo al confronto diretto con la gente», puntualizza Littera, che per la fine di luglio pensa di «chiudere sui nomi dei candidati e sul programma elettorale». Il sondaggio commissionato da Gabriele Littera arriva a vivacizzare la campagna elettorale per le prossime comunali di Serramanna. Nel paese, le tappe di avvicinamento all’appuntamento elettorale autunnale per l’elezione del sindaco che succederà al decaduto Sergio Murgia non regalano molti colpi di scena. E agli ormai certi candidati a primo cittadino Gigi Piano (ex consigliere regionale del Pd ) e Gabriele Littera, i soli ad avere ufficializzato la loro candidatura, non ne sono seguiti altri. È bastato un post su facebook per scatenare il dibattito sull’attendibilità del sondaggio. «Lo abbiamo voluto noi», ribadisce Gabriele Littera. «Ho letto un post che parla di alcuni compaesani raggiunti da una telefonata per un sondaggio sulle prossime elezioni comunali – commenta Gigi Piano -. Nè io nè la mia lista abbiamo commissionato alcun sondaggio. Condivido le preoccupazioni di molti di voi e ritengo che sia più utile e opportuno ascoltare e parlare tra i cittadini dei temi che saremo chiamati ad affrontare e risolvere. In una piccola comunità come la nostra ai sondaggi preferiamo una campagna elettorale chiara, franca e più umile».

Campagna elettorale

Il telefono dell’ex sindaco Sergio Murgia squilla a vuoto. Per ora non si parla di una possibile una convergenza sul gruppo Piano («Non abbiamo nessuna interlocuzione con lui», chiarisce l’ex consigliere regionale). Resta sempre in piedi l’ipotesi che Murgia possa indicare altri possibili candidati a sindaco: Moralvia Montis (l’unica a difendere l’ex sindaco nella circostanza della sfiducia) e Alessandro Pontis.

RIPRODUZIONE RISERVATA