Elezioni, due aspiranti sindaci e tanti misteri 

Quel che emerge oggi, invece, è la difficoltà di trovare i candidati, a qualunque genere appartengano, e qualcuno ipotizza che le liste non siano ancora saltate fuori proprio per questo motivo. «Amministrare anche un piccolo paese come Samassi richiede molto impegno, soprattutto da parte del sindaco», dice Marcantonio Setzu, commerciante. «Le responsabilità sono tante, bisognerebbe dedicare tutto il tempo a quello ed è davvero difficile trovare persone disposte a farlo».

C’è chi è felice della candidatura di una donna, dopo tanti anni: «Se non sbaglio è dai tempi di Chicca Urraci che Samassi non ha una sindaca, fa piacere che ci sia almeno una candidata», afferma Celeste Deidda, barista. “E le donne guidano il paese”: titolava così L’Unione Sarda il 25 giugno 1985, subito dopo le elezioni che a Samassi avevano visto sette donne entrare in Consiglio comunale, tra cui la sindaca uscente poi riconfermata Francesca Urraci, esponente del Pci.

Tra curiosità, dubbi e stupore, la sfida elettorale a Samassi è ancora avvolta nel mistero. Nessuno sembra conoscere (o forse è restio a condividere informazioni ufficiose) chi farà parte delle liste capeggiate dai due candidati alla carica di sindaco, le cui identità al momento sono l’unica certezza: Beatrice Muscas, la cui candidatura è in continuità con il sindaco uscente Enrico Pusceddu, e Giancarlo Melis, neofita della politica, la cui discesa in campo ha destato non poco stupore. «È stato un fulmine a ciel sereno», afferma Antonio Tagliafierro, commerciante. «Un nome giunto inaspettato perché se anche si conosce la persona, non è mai stata particolarmente attiva nella vita sociale del paese. Una scelta che spiazza».

I ricordi

Gli ostacoli

La terza lista

In paese si vocifera di una terza lista, ma non ci sono conferme: «Giorgio Mancosu, candidato alla carica di sindaco nella precedente tornata elettorale, ha detto che non si ricandida, ma non è detto che poi non decida altrimenti», afferma Tagliafierro. «Un altro nome potrebbe essere quello di Carlo Ibba, che ha partecipato in passato alle competizioni elettorali ma al momento non è trapelato nulla al proposito».

Le previsioni

Nell’incertezza, non mancano i pronostici: «Se ci saranno due liste, secondo me vincerà Giancarlo Melis», dice Setzu. Più cauto Tagliafierro: «Il centrosinistra conta su un bacino di circa 1100, 1200 voti. Per l’altra lista è difficile fare previsioni, dato che Melis è alla sua prima candidatura e ancora non sappiamo chi ci sarà al suo fianco. Non mi dispiacerebbe se ci fosse anche una terza lista».

