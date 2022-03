Elezioni, Camba spariglia: «Io ci sono» 

A sorpresa torna al centro della scena politica l’ex assessore Franco Camba, corteggiato da mesi da tutti gli schieramenti politici, rappresentanti dell’associazionismo, del mondo sportivo, culturale e commerciale di Selargius, e ormai a un passo dal sì alla candidatura a sindaco. Con un progetto politico civico che rischia di spaccare anche il centrodestra. Intanto i 5 Stelle fanno pressing sul centrosinistra: «Entro pochi giorni un candidato sindaco condivisibile, in caso contrario cercheremo un accordo con il centrodestra».

L’annuncio

«Viste le tante sollecitazioni che ho avuto sto facendo una riflessione per un impegno in prima persona, nell’interesse di Selargius», il commento di Camba ieri dopo le ultime interlocuzioni politiche in città. Insegnante di storia delle religioni e segretario particolare dell’arcivescovo di Sassari, l’ex assessore si è dato tempo qualche giorno per capire se ci sono i presupposti. Per lui sarebbe sarebbe un ritorno in Comune dopo nove anni da assessore ai Servizi sociali, poi vicesindaco, in minoranza, e infine presidente del Consiglio per dieci anni - dopo la corsa da candidato sindaco non andata a buon fine. Esponente dell’Udc per anni, ora Camba non ha nessuna tessera di partito e punta su un progetto senza cappelli politici.

Il progetto

«I problemi della nostra città non sono di destra né di sinistra, tantomeno di centro», dice Camba. «Se dovessi impegnarmi chiederei ai partiti di fare un passo indietro per favorire l’interesse della città, un po’ come succede a livello nazionale. Credo nei partiti, ma non nella contrapposizioni fra schieramenti: ecco perché vorrei che ad animare questo possibile progetto fosse la voglia di fare qualcosa per Selargius, una città che merita e che deve riacquistare un ruolo nell’hinterland cagliaritano». Una discesa in campo che potrebbe arrivare ufficialmente la prossima settimana, in attesa di capire il perimetro della coalizione a sostegno, mentre di fatto tramonta l’ipotesi di candidatura per l’esponente del Pd Francesca Olla.