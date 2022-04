Elezioni, Atzori sfida Loddo 

Cosa vede nel futuro di Portoscuso? «Dobbiamo valorizzare il più possibile quello che già esiste - dice il candidato sindaco di “Portoscuso Insieme”- ma cercando di attrarre e creare anche nuove attività, più compatibili da un punto di vista ambientale». In attesa di conoscere la lista dei candidati consiglieri che sosterrà Ignazio Atzori, si sa con certezza che si candideranno al suo fianco il sindaco uscente Giorgio Alimonda e l’assessore Attilio Sanna. Non ci sarà invece Sara Marrocu, assessora ai Servizi Sociali, Pubblica Istruzione, Cultura e Turismo. Fino all’ultimo papabile candidata sindaca appaiata con Atzori, ora non sarà in lista neanche come candidata consigliera. «Non ci sono le condizioni per candidarmi - conferma l’assessora - Mi è anche stato chiesto, ma il progetto è cambiato e ho preso questa decisione. Non c’è comunque nessuna rottura: continuerò a ricoprire il mio incarico fino all’ultimo giorno».

«La nostra sarà una lista civica - dice Atzori - composta da persone che già fanno parte del nostro gruppo, ma anche di nuovi ingressi dal mondo delle associazioni e dalla società. I due obiettivi più importanti da realizzare sono il lavoro e l’ambiente. Il lavoro con un grande impegno per il rilancio degli stabilimenti, l’ambiente perché senza le necessarie bonifiche il territorio non è fruibile né vivibile per i cittadini. Anche il turismo è importante, può costituire una marcia in più partendo dalla valorizzazione delle ricchezze del paese. Vista la crisi e gli strascichi della pandemia ancora evidenti, una grande attenzione sarà riservata alla solidarietà, cioè all’impegno sociale verso le persone più deboli che purtroppo negli ultimi anni sono aumentate». I temi da affrontare sono tanti e, in alcuni casi, controversi. «Crediamo che il confronto con le comunità vicine sia fondamentale e produca risultati efficaci - dice Atzori - i campanilismi sono controproducenti. Serve solidarietà tra cittadini e tra comunità».

Ignazio Atzori è il candidato sindaco di “Portoscuso Insieme” per le prossime elezioni comunali del 12 giugno. Atzori, 72 anni, medico in pensione, attuale vicesindaco e assessore all’Ambiente nella Giunta guidata da Giorgio Alimonda, nella corsa verso il Municipio dovrà vedersela con Rossano Loddo, 52 anni, imprenditore, capogruppo di minoranza di “Portoscuso nel Cuore”.

Lista civica

La campagna elettorale

L’altra lista in corsa per amministrare Portoscuso è la lista civica guidata da Rossano Loddo, “Portoscuso nel Cuore”, che si presenterà agli elettori con un mix di consiglieri uscenti, come Marinella Grosso, Stefano Ariu, Orietta Mura ed Erminio Melis, e nomi nuovi, come Davide Sanna e Antonello Casula. «Visti i tempi particolarmente difficili - dice Rossano Loddo, che pochi giorni fa ha aperto la sede della sua lista - confido in una campagna elettorale serena, basata sui contenuti e i programmi».

